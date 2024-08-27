Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Burası Türkiye! Ağustos ayında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Burası Türkiye! Ağustos ayında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Bazı sokaklar beyaza bürünürken, şiddetli dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. 

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

SU BİRİKİNTİSİ OLUŞTU 

İlçe merkezinde başlayan yağış sonrası caddelerde su birikintisi oluştu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu sebebiyle ilçenin bazı bölgeleri beyaza büründü. Göle dönen yollarda araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'ın eski golcüsü Mostafa Mohamed için kesenin ağzını açtılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Saat tamircileri zamana ayak uyduramadı! Samsun'da 55 yıllık usta mesleğini bu sözlerle bıraktı - YaşamUstası cevapladı: Saat tamircileri zamana nasıl yenildi?Şişli'de otomobil İETT otobüsüne çarptı! Yaralılar var - YaşamŞişli'de otomobil İETT otobüsüne çarptı! Yaralılar varFutbolcular trafik kazasına karıştı! Yaralılar var - YaşamFutbolcular trafik kazasına karıştı! Yaralılar varAdana Mobilyacılar Sitesi'nde yangın! 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi - YaşamAdana Mobilyacılar Sitesi'nde yangın! 6 iş yeri hasar gördüDünyanın en yaşlı adamı John Tinniswood: Çok fazla yürüyüş yapardım - YaşamEn yaşlı adamdan uzun ömür için kısa cevapCezaevinden firar etti, sonra gidip teslim oldu - YaşamCezaevinden firar etti, sonra gidip teslim oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...