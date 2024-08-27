Burası Türkiye! Ağustos ayında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Bazı sokaklar beyaza bürünürken, şiddetli dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
SU BİRİKİNTİSİ OLUŞTU
İlçe merkezinde başlayan yağış sonrası caddelerde su birikintisi oluştu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu sebebiyle ilçenin bazı bölgeleri beyaza büründü. Göle dönen yollarda araçlar güçlükle ilerleyebildi.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı