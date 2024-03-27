Ceylan hayata 12 yıl sonra gelen ilik nakliyle tutundu

Akdeniz anemisinin en ağır seyreden türü "talasemi majör" hastalığıyla mücadele eden 12 yaşındaki Ceylan Polat, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi aracılığıyla sağlanan yüzde 100 uyumlu iliğin nakliyle hayata tutundu.

İzmir’de, üç aylıkken Akdeniz anemisi teşhisi konulan 12 yaşındaki Ceylan Polat, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) aracılığıyla bulunan yüzde 100 uyumlu kemik iliği sayesinde iyileşti.

Hastalığı sebebiyle küçük yaşlardan beri düzenli kan nakli yapıldığını, bunun da canını çok acıttığını söyleyen küçük kız, kemik iliği naklinin ardından ağrılarının sona erdiğini, yeniden doğmuş gibi hissettiğini anlattı.

Kan bağışının azlığı sebebiyle tedavi sürecinde zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını anlatan anne Seyran Polat ise “Kan bağışıyla sadece çocukları değil biz aileleri de kurtarıyorlar. Bu tür nakil operasyonlarıyla hayatlar değişiyor. Hâlâ kendimi rüyada hissediyorum. Yaşadığım mutluluğu anlatamam” ifadelerini kullandı.