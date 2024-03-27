Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Yaşam > Ceylan hayata 12 yıl sonra gelen ilik nakliyle tutundu

Ceylan hayata 12 yıl sonra gelen ilik nakliyle tutundu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ceylan hayata 12 yıl sonra gelen ilik nakliyle tutundu

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Akdeniz anemisinin en ağır seyreden türü "talasemi majör" hastalığıyla mücadele eden 12 yaşındaki Ceylan Polat, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi aracılığıyla sağlanan yüzde 100 uyumlu iliğin nakliyle hayata tutundu.

İzmir’de, üç aylıkken Akdeniz anemisi teşhisi konulan 12 yaşındaki Ceylan Polat, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) aracılığıyla bulunan yüzde 100 uyumlu kemik iliği sayesinde iyileşti.

Ceylan hayata 12 yıl sonra gelen ilik nakliyle tutundu - 1. Resim

Hastalığı sebebiyle küçük yaşlardan beri düzenli kan nakli yapıldığını, bunun da canını çok acıttığını söyleyen küçük kız, kemik iliği naklinin ardından ağrılarının sona erdiğini, yeniden doğmuş gibi hissettiğini anlattı.

Ceylan hayata 12 yıl sonra gelen ilik nakliyle tutundu - 2. Resim

Kan bağışının azlığı sebebiyle tedavi sürecinde zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını anlatan anne Seyran Polat ise “Kan bağışıyla sadece çocukları değil biz aileleri de kurtarıyorlar. Bu tür nakil operasyonlarıyla hayatlar değişiyor. Hâlâ kendimi rüyada hissediyorum. Yaşadığım mutluluğu anlatamam” ifadelerini kullandı.

Ceylan hayata 12 yıl sonra gelen ilik nakliyle tutundu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dilenci dehşeti kamerada! Para vermeyen kadını gözünü kırpmadan bıçakladı - YaşamDilenci dehşet saçtı! Para vermeyen kadını bıçakladıKosova'da top atmak yasaklanınca geleneği havai fişekle yaşatıyor! - YaşamKosova'da top atmak yasaklanınca geleneği havai fişekle yaşatıyor!Enkaz şehrin beyaz atlı Ramazan davulcusu! Atı gören çocuklar sevinerek uyanıyor - YaşamEnkaz şehrin beyaz atlı Ramazan davulcusu!Hastanede büyük skandal! Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti - YaşamHastanede sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybettiBir anda kanlar içinde kaldı! Yaşlı adam kaldırımda yürürken hastanelik oldu - YaşamKaldırımda yürüyen yaşlı adam hastanelik olduRamazanda "askıda tavuk" ile her gün ihtiyaç sahiplerine destek oluyor - YaşamRamazan'da esnaftan ailelere "askıda tavuk" desteğiAmasya'nın 150 yıllık ramazan geleneği: "Sepet Sallama” - YaşamAmasya'nın 150 yıllık ramazan geleneği: "Sepet Sallama”Avusturya'da Türkler Ramazan Festivali ile bir araya geliyor - YaşamAvusturya'da Türkler Ramazan Festivali ile bir araya geliyorGökyüzü nurlandı! Ramazan dolunayı ondördüncü gününde böyle görüntülendi - YaşamRamazan dolunayı ondördüncü gününde semayı böyle aydınlattıÇorum'da mantardan zehirlenen kişi hayatını kaybetti - YaşamÇorum'da mantardan zehirlenen kişi hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...