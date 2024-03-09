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Çorum'da Ramazan davulcularına bahşiş yasağı getirildi! Vatandaş 1 TL bile ödemeyecek...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çorum&#039;da Ramazan davulcularına bahşiş yasağı getirildi! Vatandaş 1 TL bile ödemeyecek...

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum Belediyesi harekete geçti, Ramazan öncesi yapılan açıklamada vatandaşa davulculara para vermemeleri konusunda uyarı yapıldı. Yapılan açıklamada davulcuların tüm masraflarının belediye tarafından ödeneceği belirtildi.

Çorum’da Ramazan ayında vatandaşları sahura kaldıracak olan davulculara bahşiş yasağı getirildi. Davulcuların masrafları Belediye tarafından karşılanacak.

CUMARTESİ GÜNÜNÜ PAZAR'A BAĞLAYAN GECELERDE ÇALIŞACAKLAR!

Geçtiğimiz yıllarda halktan gelen şikayetler üzerine sahurda davul-zurna ile oyun havası çalınmasını yasaklayan Çorum Belediyesi, davulculara sahurda aynı ritmde davul çalma zorunluluğu getirmişti. Bu karar doğrultusunda her yıl Ramazan ayında görev yapan davulculara ritm eğitimi veriliyor. Ayrıca davulcular bu yıl ilk kez Ramazan ayı boyunca sadece Cumartesi’yi Pazar'a bağlayan gece vatandaşları sahura uyandıracak.

Çorum'da Ramazan davulcularına bahşiş yasağı getirildi! Vatandaş 1 TL bile ödemeyecek... - 1. Resim

"BABADAN OĞULA, OĞULDAN TORUNA..."

Çorum Belediyesi Mehteran takımı amiri Salih Candan, Ramazan davulculuğunun yüz yıllardır süre gelen bir gelenek olduğunu belirterek, Çorum’da en güzel günlerde de, en kutsal günlerde de davulcularım sokakta olduğu açıkladı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da bu geleneğin yaşatılmasını istediğini dile getiren Candan, “Ramazan davulcuları belediye başkanımızdan ne talep ettiyse maddi ve manevi her türlü desteği verdi. Bu geleneğin yaşatılmasından ve kaybolmamasından yanayız. Babadan oğula, oğuldan toruna devam etmesini arzuluyoruz” dedi.

Çorum'da Ramazan davulcularına bahşiş yasağı getirildi! Vatandaş 1 TL bile ödemeyecek... - 2. Resim

"VATANDAŞLARIMIZ 1 TL BİLE ÖDEMEYECEK"

46 davulcunun görev yağacağını açıklayan Candan, “Hiçbir vatandaşımız hiçbir davulcuya 1 TL dahi ödemeyecek. Davulcu kardeşlerimizin bütün masrafları, tüm bahşişleri maddi giderlerini Çorum Belediyesi karşılayacak. Burada belirlediğimiz 46 davulcumuz var. Bu 46 kardeşimizin dışında sokaklarda kimse olmayacak. Hiçbir kapıdan para toplanılmayacak. Eğer birisi davulcu bahşişi diye kapılarına gelirse para vermesinler ve 153 zabıta hattını arayarak bizi bilgilendirsinler. Bunu takip edeceğiz. Hiçbir davulcu para talep edemeyecek”.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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