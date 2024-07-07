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Dalgalar 2 metreyi bulacak! Valilik uyardı, denize girmeyin

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dalgalar 2 metreyi bulacak! Valilik uyardı, denize girmeyin

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun Valiliği, dalga yüksekliğinin 2 metreyi bulacağının tahmin edilmesinden dolayı 'denize girilmemesi' gerektiğini duyurdu.

Uzun süredir bölgesel rüzgarların etkili olduğu Samsun'da bugün de rüzgarlı bir hava var. Samsun Valiliği, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre vatandaşları uyararak, 'denize girmeyin' çağrısında bulundu.

Yapılan uyarıda, "İlimizde Pazar günü rüzgarın 30 deniz mili hıza ve dalga yüksekliğinin 2 metreye ulaşacağı değerlendirildiğinden; muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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