Deprem sonrası Kahramanmaraş'a yeşil rota! Sıfır Atık şehirleri geziyor
Sıfır Atık Vakfı tarafından Türkiye genelinde yürütülen çalıştay dizisine Kahramanmaraş da eklendi. Sıfır Atık Çalıştayı Kahramanmaraş Valiliği himayesinde, Sütçü İmam Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili il müdürlüklerinin iş birliğiyle gerçekleştirildi.
"Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temasıyla düzenlenen etkinlikte Kahramanmaraş'ın çevre, iklim ve sürdürülebilirlik öncelikleri ele alındı.
Çalıştay mülki idarecileri, akademisyenleri, kurum müdürlerini ve basın mensuplarını bir araya getirdi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kahramanmaraş Sıfır Atık Çalıştayı’na; Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ünsal, Kahramanmaraş İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan ve Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin başta olmak üzere tematik masa çalışmalarında yer alan paydaşlar ve basın mensupları katıldı.
BİZE DÜŞEN GÖREV ATILACAK ADIMLARIN TAKİPÇİSİ OLMAKTIR
Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, üretilen ortak aklı desteklemenin ve adımların takipçisi olmanın önemine değinerek şunları söyledi:
“Bize düşen görev, burada üretilen ortak aklı desteklemek, güçlü ve etkin bir eş güdüm sağlamak, ilimiz adına atılacak adımların önünü açmak ve bunların takipçisi olmaktır. Kahramanmaraş’ın güçlü koordinasyonu, inisiyatif alan yerel yönetimleri ve iş birliğine açık yapısı önemli avantajlarımızdır. Burada ortaya çıkacak raporun ve eylem planının uygulanabileceğini değerlendiriyorum. Kurumlarımız arasındaki güçlü iş birliği ve vatandaşlarımızın sürece verdiği destek, çalışmaların daha hızlı ilerlemesine katkı sağlıyor. Bu çalıştayın ilham verici ve sonuç alıcı olmasını temenni ediyorum”
ÜNİVERSİTELERİN BİLİMSELLER BİRİKİMİ SOMUT ÇÖZÜMLERE DÖNÜŞMELİ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ünsal, sıfır atık yaklaşımının sadece geri dönüşümü değil, israfı önlemeyi ve kaynakları bilinçli kullanmayı esas aldığını vurguladı. Ünsal, "Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından kenti geleceğin ihtiyaçlarını gözeterek inşa etmeliyiz. Kalıcı çözümler için tüm paydaşların ortak anlayışla hareket etmesi şarttır," ifadelerini kullandı.
UYGULANABİLİR VE ÖLÇÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER ÜRETME Yİ HEDEFLİYORUZ
Kahramanmaraş İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan, temiz enerji, döngüsel ekonomi ve iklime dirençli şehirler konularında aktif yürütülen çalışmalara dikkat çekerek COP31'e 16 projeyle katılacaklarını belirtti. Çalıştayda ambalajdan enerji dönüşümüne kadar birçok alanın işlendiğini ve temel amaçlarının uygulanabilir, ölçülebilir çözümler üretmek olduğunu aktardı.
EN DEĞERLİ ATIK, HİÇ OLUŞMAYAN ATIKTIR
Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin, yeniden inşa sürecindeki kentin yalnızca sağlam yapılarla değil; yeşil alanları, temiz çevresi ve iklim değişikliğine dirençli yapısıyla geleceğe hazırlanması gerektiğini ifade etti. Şahin, "En değerli atık, hiç oluşmayan atıktır. Önlediğimiz her israf ve koruduğumuz her kaynak, çocuklarımızın geleceğine yapılan bir yatırımdır," dedi.
ÇALIŞTAYDA ORTAK AKIL VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU
Yaklaşık 300 kişinin katıldığı çalıştayda; kamu, akademi, özel sektör ve STK temsilcileri bir araya gelerek kentin ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri geliştirdi.
Etkinlik kapsamında oluşturulan 15 tematik masa şunlardır:
- İklim, Afet ve Doğa Yönetimi
- Su Yönetimi ve Sulama Verimliliği
- Sıfır Atık Mavi - Sucul Ekosistemler, Göller ve Akarsular
- Tarım, Gıda ve Organik Döngü
- Ambalaj, Plastik ve Tek Kullanımlık Ürünler
- Sanayi, Ticaret ve Dönüşüm Ekonomisi
- Tekstil, Mobilya ve Tüketim Malları
- Enerji ve Ulaşım Dönüşümü
- Kamusal Alanlar, Parklar, Yapı ve Kentsel Alan Yönetimi
- Turizm, Otelcilik, Hizmet Sektörü ve Etkinlik Yönetimi
- Kamu Kurumlarında Kaynak Verimliliği, İsrafın Önlenmesi ve Atık Yönetimi
- Kültürel, Eğitsel ve Toplumsal Dönüşüm
- Finansman, Teşvik ve Dönüşüm Ekonomisi
- Yönetişim, Mevzuat ve Uygulama Sistemleri
- Dijitalleşme, Veri Yönetimi ve İstatistik
ÇALIŞTAY ÇIKTILARI GELECEĞE YOL GÖSTERECEK
Çalıştayda elde edilen veriler ve sonuçlar, ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek Sıfır Atık Çalıştayı Sonuç Konferansı'nda açıklanacak "İl Sıfır Atık Hedef Belgesi" için temel oluşturacak.