Deprem sonrası Kahramanmaraş'a yeşil rota! Sıfır Atık şehirleri geziyor

Sıfır Atık Vakfı tarafından Türkiye genelinde yürütülen çalıştay dizisine Kahramanmaraş da eklendi. Sıfır Atık Çalıştayı Kahramanmaraş Valiliği himayesinde, Sütçü İmam Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili il müdürlüklerinin iş birliğiyle gerçekleştirildi.

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"Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temasıyla düzenlenen etkinlikte Kahramanmaraş'ın çevre, iklim ve sürdürülebilirlik öncelikleri ele alındı.

Çalıştay mülki idarecileri, akademisyenleri, kurum müdürlerini ve basın mensuplarını bir araya getirdi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kahramanmaraş Sıfır Atık Çalıştayı’na; Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ünsal, Kahramanmaraş İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan ve Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin başta olmak üzere tematik masa çalışmalarında yer alan paydaşlar ve basın mensupları katıldı.

Deprem sonrası Kahramanmaraşa yeşil rota! Sıfır Atık şehirleri geziyor

BİZE DÜŞEN GÖREV ATILACAK ADIMLARIN TAKİPÇİSİ OLMAKTIR

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, üretilen ortak aklı desteklemenin ve adımların takipçisi olmanın önemine değinerek şunları söyledi:

“Bize düşen görev, burada üretilen ortak aklı desteklemek, güçlü ve etkin bir eş güdüm sağlamak, ilimiz adına atılacak adımların önünü açmak ve bunların takipçisi olmaktır. Kahramanmaraş’ın güçlü koordinasyonu, inisiyatif alan yerel yönetimleri ve iş birliğine açık yapısı önemli avantajlarımızdır. Burada ortaya çıkacak raporun ve eylem planının uygulanabileceğini değerlendiriyorum. Kurumlarımız arasındaki güçlü iş birliği ve vatandaşlarımızın sürece verdiği destek, çalışmaların daha hızlı ilerlemesine katkı sağlıyor. Bu çalıştayın ilham verici ve sonuç alıcı olmasını temenni ediyorum”

Deprem sonrası Kahramanmaraşa yeşil rota! Sıfır Atık şehirleri geziyor

ÜNİVERSİTELERİN BİLİMSELLER BİRİKİMİ SOMUT ÇÖZÜMLERE DÖNÜŞMELİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ünsal, sıfır atık yaklaşımının sadece geri dönüşümü değil, israfı önlemeyi ve kaynakları bilinçli kullanmayı esas aldığını vurguladı. Ünsal, "Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından kenti geleceğin ihtiyaçlarını gözeterek inşa etmeliyiz. Kalıcı çözümler için tüm paydaşların ortak anlayışla hareket etmesi şarttır," ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası Kahramanmaraşa yeşil rota! Sıfır Atık şehirleri geziyor

UYGULANABİLİR VE ÖLÇÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER ÜRETME Yİ HEDEFLİYORUZ

Kahramanmaraş İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan, temiz enerji, döngüsel ekonomi ve iklime dirençli şehirler konularında aktif yürütülen çalışmalara dikkat çekerek COP31'e 16 projeyle katılacaklarını belirtti. Çalıştayda ambalajdan enerji dönüşümüne kadar birçok alanın işlendiğini ve temel amaçlarının uygulanabilir, ölçülebilir çözümler üretmek olduğunu aktardı.

Deprem sonrası Kahramanmaraşa yeşil rota! Sıfır Atık şehirleri geziyor

EN DEĞERLİ ATIK, HİÇ OLUŞMAYAN ATIKTIR

Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin, yeniden inşa sürecindeki kentin yalnızca sağlam yapılarla değil; yeşil alanları, temiz çevresi ve iklim değişikliğine dirençli yapısıyla geleceğe hazırlanması gerektiğini ifade etti. Şahin, "En değerli atık, hiç oluşmayan atıktır. Önlediğimiz her israf ve koruduğumuz her kaynak, çocuklarımızın geleceğine yapılan bir yatırımdır," dedi.

Deprem sonrası Kahramanmaraşa yeşil rota! Sıfır Atık şehirleri geziyor

ÇALIŞTAYDA ORTAK AKIL VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı çalıştayda; kamu, akademi, özel sektör ve STK temsilcileri bir araya gelerek kentin ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri geliştirdi.

Etkinlik kapsamında oluşturulan 15 tematik masa şunlardır:

İklim, Afet ve Doğa Yönetimi Su Yönetimi ve Sulama Verimliliği Sıfır Atık Mavi - Sucul Ekosistemler, Göller ve Akarsular Tarım, Gıda ve Organik Döngü Ambalaj, Plastik ve Tek Kullanımlık Ürünler Sanayi, Ticaret ve Dönüşüm Ekonomisi Tekstil, Mobilya ve Tüketim Malları Enerji ve Ulaşım Dönüşümü Kamusal Alanlar, Parklar, Yapı ve Kentsel Alan Yönetimi Turizm, Otelcilik, Hizmet Sektörü ve Etkinlik Yönetimi Kamu Kurumlarında Kaynak Verimliliği, İsrafın Önlenmesi ve Atık Yönetimi Kültürel, Eğitsel ve Toplumsal Dönüşüm Finansman, Teşvik ve Dönüşüm Ekonomisi Yönetişim, Mevzuat ve Uygulama Sistemleri Dijitalleşme, Veri Yönetimi ve İstatistik

ÇALIŞTAY ÇIKTILARI GELECEĞE YOL GÖSTERECEK

Çalıştayda elde edilen veriler ve sonuçlar, ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek Sıfır Atık Çalıştayı Sonuç Konferansı'nda açıklanacak "İl Sıfır Atık Hedef Belgesi" için temel oluşturacak.

Deprem sonrası Kahramanmaraşa yeşil rota! Sıfır Atık şehirleri geziyor

Deprem sonrası Kahramanmaraşa yeşil rota! Sıfır Atık şehirleri geziyor

Deprem sonrası Kahramanmaraşa yeşil rota! Sıfır Atık şehirleri geziyor

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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