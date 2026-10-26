Karadeniz Bölgesi’ndeki heyelan riskine karşı uyaran Prof. Dr. Osman Bektaş, Rize ve Artvin’deki riske dikkat çekti. Bektaş “Deprem vurdu, yağmura gerek kalmadı. Megannewtonluk kuvvetler kayaları yerinden kopardı” dedi. Dev kayaların Arhavi sahilinde kitleler halinde inen dev kayaların tektonik şok etkisiyle göçtüğünü ifade eden Bektaş “Deprem kayıtları, jeolojik haritalar, InSAR ve GNSS verileri birlikte analiz edilmeli” dedi.

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Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Artvin iline bağlı Arhavi ilçesindeki heyelan riski için uyardı.

“Deprem vurdu, yağmura gerek kalmadı. Megannewtonluk kuvvetler kayaları yerinden kopardı” diye vurgulayan Bektaş, heyelanların ölümcül olabileceğini hatırlattı.

“DİK YAMAÇLAR YORULDU”

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Bektaş şu ifadelere yer verdi:

Doğu Karadeniz'de Hemşin M4.8 depreminin ürettiği 240 ton TNT (dinamit) gücündeki sismik enerji, dik yamaçlarda mikro-yorulmaya neden oldu. Arhavi sahilinde kitleler halinde inen dev kayalar; yağmura gerek kalmadan, tektonik şokun ve Kandilli 1960-2024 M3 depremlerinin zayıflattığı yapıların MegaNewtonluk yerçekimi (gravite) etkisiyle göçmesidir!

Deprem vurdu, yerinden kopardı! Karadeniz'de tehlike geçmedi, Osman Bektaş’tan kritik uyarı

“BİRLİKTE ANALİZ EDİLMELİ”

Daha önce de 15 Kasım 2024 Hemşin depremi ve 8 Aralık Arhavi heyelanına dikkat çeken Bektaş, “Deprem kayıtları, jeolojik haritalar, InSAR ve GNSS verileri birlikte analiz edilmeli” demişti.

ÇÖZÜM ÖNERMİŞTİ

Bektaş çözümü ise şöyle önermişti:

Çözüm, yalnızca düşen kayayı tutmak değil; dağı harekete geçiren mekanizmayı anlamak ve riski önceden yönetmektir! Hipotez: Aktif tektonik ve graviteye bağlı yamaç deformasyonu, heyelanların hazırlayıcı nedenlerinden biri olabilir.

2024 HEMŞİN’DE 4,7’LİK DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 15 Kasım 2024’te Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de 4,7 büyüklüğünde 12,85 kilometre derinlikte deprem meydana gelmişti. Depremde, Hemşin ilçesine bağlı Bahar Mahallesi Camisi'nde hasar oluşmuştu.

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