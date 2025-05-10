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Döner ayranı 1 TL yaptılar! İzdiham yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce'de bir restoran, açılışa özel tavuk döner ve ayranın 1 TL olduğunu duyurdu. Dönercinin önünde izdiham yaşanırken, bazı vatandaşlar poşetleri doldurarak restorandan ayrıldı.

Düzce’de bir restoran, açılışa özel olarak döner ve ayranı 1 TL’ye sattı. Tavuk dönerin fiyatını duyan vatandaşlar restoran önünde izdiham yaşanmasına neden oldu.

Yoğun kalabalıkta 1 TL’yi verenler tavuk dönerlerine kavuşurken almak isteyenler ise uzun kuyruklar oluşturdu.

"YETİŞTİRMEKTE ZORLANIYORUZ"

İşletme sahibi Fatih Kerim Cab, açılışa özel herkes yesin diye 1 TL’ye döner ayran sattıklarını belirterek, "Döner ayran 1 TL. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine yapacağız. Vatandaşlardan gelen talepti. Bizde yaptık. Yoğun bir kalabalık var. Yetiştirmekte zorlanıyoruz. Aslında daha tedarikli başladık. Öncesinde hazırlıklarımızı yapmıştık. Ama yine yetişmedi" dedi.

Döner ayranı 1 TL yaptılar! İzdiham yaşandı - 1. Resim

POŞET POŞET ALDILAR

Döner ayran almayı başarabilen vatandaşlar ise "Ucuzdu aldık. Alması biraz zor oluyor ama başardık. 1 TL çok ucuzdu" dediler. Bazı vatandaşlar ise poşetleri doldurarak restorandan ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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