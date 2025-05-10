Döner ayranı 1 TL yaptılar! İzdiham yaşandı

Düzce'de bir restoran, açılışa özel tavuk döner ve ayranın 1 TL olduğunu duyurdu. Dönercinin önünde izdiham yaşanırken, bazı vatandaşlar poşetleri doldurarak restorandan ayrıldı.

Düzce’de bir restoran, açılışa özel olarak döner ve ayranı 1 TL’ye sattı. Tavuk dönerin fiyatını duyan vatandaşlar restoran önünde izdiham yaşanmasına neden oldu.

Yoğun kalabalıkta 1 TL’yi verenler tavuk dönerlerine kavuşurken almak isteyenler ise uzun kuyruklar oluşturdu.

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"YETİŞTİRMEKTE ZORLANIYORUZ"

İşletme sahibi Fatih Kerim Cab, açılışa özel herkes yesin diye 1 TL’ye döner ayran sattıklarını belirterek, "Döner ayran 1 TL. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine yapacağız. Vatandaşlardan gelen talepti. Bizde yaptık. Yoğun bir kalabalık var. Yetiştirmekte zorlanıyoruz. Aslında daha tedarikli başladık. Öncesinde hazırlıklarımızı yapmıştık. Ama yine yetişmedi" dedi.

POŞET POŞET ALDILAR

Döner ayran almayı başarabilen vatandaşlar ise "Ucuzdu aldık. Alması biraz zor oluyor ama başardık. 1 TL çok ucuzdu" dediler. Bazı vatandaşlar ise poşetleri doldurarak restorandan ayrıldı.