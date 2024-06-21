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Düğünde ilginç hediye! Damat takı bekliyordu, görünce şaşırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Düğünde ilginç hediye! Damat takı bekliyordu, görünce şaşırdı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ta hayvancılıkla uğraşan Kayhan Ayvacı'ya arkadaşları takı takmak yerine koyun hediye etti. O anlar bir davetli tarafından görüntülendi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hayvancılık işi yapan Kayhan Ayvacı ve ev hanımı Rabia Ayvacı, düğün salonunda gerçekleştirilen törenle evlendi. Düğünde damadın arkadaşı, hediye olarak bir koyun getirdi.

Düğünde ilginç hediye! Damat takı bekliyordu, görünce şaşırdı - 1. Resim

Hediye karşısında şaşıran çift, masanın üzerine bırakılan koyunu sevip fotoğraf çektirdi. Yaşanan ilginç anlar ise düğüne katılan başka bir davetli tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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