Düğünde ilginç hediye! Damat takı bekliyordu, görünce şaşırdı
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ta hayvancılıkla uğraşan Kayhan Ayvacı'ya arkadaşları takı takmak yerine koyun hediye etti. O anlar bir davetli tarafından görüntülendi.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hayvancılık işi yapan Kayhan Ayvacı ve ev hanımı Rabia Ayvacı, düğün salonunda gerçekleştirilen törenle evlendi. Düğünde damadın arkadaşı, hediye olarak bir koyun getirdi.
Hediye karşısında şaşıran çift, masanın üzerine bırakılan koyunu sevip fotoğraf çektirdi. Yaşanan ilginç anlar ise düğüne katılan başka bir davetli tarafından cep telefonu ile görüntülendi.