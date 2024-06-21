Düğünde ilginç hediye! Damat takı bekliyordu, görünce şaşırdı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Haziran 2024 12:17 - Güncelleme: 21 Haziran 2024 12:19 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ta hayvancılıkla uğraşan Kayhan Ayvacı'ya arkadaşları takı takmak yerine koyun hediye etti. O anlar bir davetli tarafından görüntülendi.