Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri olarak tarihe geçtiler: Lori ve George

Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri Lori ve George Schappell 62 yaşında yaşama veda etti.

Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri olarak bilinen Lori ve George Schappell, 62 yaşında hayata veda etti. Guinness Dünya Rekorları, 'Yaşayan en yaşlı yapışık ikizler' ile 'Şimdiye kadarki en yaşlı kadın yapışık ikizler' rekorlarını ellerinde bulunduran Lori ve George Schappell adlı kardeşlerin, Pennsylvania Üniversitesi Hastanesi'nde açıklanmayan nedenlerle vefat ettiğini duyurdu.

Anne karnında kafatasından yapışık olarak 18 Eylül 1961'de doğan kardeşler, hayati kan damarlarını ve beyinlerinin yüzde 30'unu (ön ve yan loblar) paylaşıyorlardı.

Açıklamada, "Lori'nin vücudu engelsizdi, ancak George yürüyemiyordu. Lori, ittiği tekerlekli sandalye tipi bir taburede oturuyordu. George, başarılı bir country şarkıcısı olarak kariyer yaparken, Lori bir bowling oyuncusuydu." şeklinde belirtildi.

EN FAZLA 30 YIL DEMİŞLERDİ

Lori ayrıca 90'lı yıllarda bir hastanenin çamaşırhanesinde birkaç yıl çalıştı ve programını George'un konserlerine göre ayarlayarak Almanya ve Japonya gibi dünyanın dört bir yanındaki ülkelere götürdü.

Doğduklarında en fazla 30 yaşına kadar yaşayacağı belirtilen ikizler, 62 yıl 202 gün yaşadı.

Lori, 50 yaşına geldiklerinde verdiği bir röportajda "Doğduğumuzda doktorlar 30 yaşımızı dolduracağımızı düşünmüyordu ama onların yanıldığını kanıtladık." ifadesini kullanmıştı.