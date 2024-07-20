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'e-Devlet'i taklit ettiler, vatandaşı dolandırdılar! 26 şüpheli tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&#039;e-Devlet&#039;i taklit ettiler, vatandaşı dolandırdılar! 26 şüpheli tutuklandı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır merkezli 7 ilde 'e-Devlet' sitesini taklit ederek vatandaşları dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 26'sı tutuklandı, çok sayıda materyal ele geçirildi.

İnternette 'e-Devlet' sitesini taklit ederek vatandaşları mağdur eden organize suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, “Güvenli ödeme” bahanesiyle gönderdikleri link üzerinden sözde kredi bedeli adı altında ödeme yapanları dolandıranları tespit edilen örgüte dair detaylar topladı.

Polis, organize suç örgütünün, aslının neredeyse aynısı olan siteler kurarak adeta kullanıcıları hipnoz ettiğini, “dijital hipnoz” olarak adlandırılan yöntemle vatandaşları mağdur ettiğini çözdü. Suç örgütünün dijital soygun için sonraki aşamada çağrı merkezinden arıyormuş gibi yaptığı ve farklı gerekçelerle mağdurlardan tekrar para yatırmalarını istediği belirlendi.

Kimlik tespitleri yapılan dolandırıcıların adreslerini belirleyen ekipler, teknik takip başlattıktan sonra düğmeye bastı.

'e-Devlet'i taklit ettiler, vatandaşı dolandırdılar! 26 şüpheli tutuklandı - 1. Resim

DİYARBAKIR MERKEZLİ 7 İLDE OPERASYON

Ekipler, Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'da organize suç örgütüne “sekte” adlı eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Aramalarda; 32 adet cep telefonu, 12 bilgisayar, 40 simkart, 18 adet banka kartı ve çok sayıda Dijital materyale el konuldu.

26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüphelinin 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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