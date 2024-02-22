Enkazdan çıktı, futbolla hayata tutundu! Ailesini kaybeden genç, topla acılarını unuttu

Kahramanmaraş depremlerinde annesi, babası ve kardeşini kaybeden 15 yaşındaki Hüseyin Eren Doğan, yoğun bir tedavinin ardından hayata tutundu. Doğan, çok sevdiği futbol sayesinde acılarını unuttuğunu söyleyerek "Haftada iki saat idman yapıyorum. Bu süre zarfında hayatım güzelleşiyor" dedi.

Kahramanmaraş depremlerinde en çok can kaybının olduğu yerlerden biri Ebrar Sitesi’ydi. A Blok 6. katta oturan Hüseyin Eren Doğan (15), ağabeyi Mücahit Doğan (27) ile birlikte enkaz altından 12 saat sonra akrabaları tarafından kurtarıldı. Annesi, babası ve erkek kardeşinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

SAHALARA GERİ DÖNDÜ

Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesi’nde 1.5 ay tedavi gören Hüseyin, uzun bir süre de psikolojik destek aldı. Onu hayata bağlayan şey ise çok sevdiği futbol oldu. Kahramanmaraş Gençlikspor Kulübünün 15 yaş altı takımında forma giyen genç, top oynarken bütün acılarını unuttuğunu söyledi.

FUTBOLLA GEÇMİŞİ UNUTUYOR

Ağabeyiyle birlikte Türkoğlu ilçesinde konteynerde kalan Hüseyin Eren Doğan “Sol bek oynuyorum. Amatör lisansım var. Futbolu çok seviyorum. Bu sporla kendimi daha iyi hissediyorum. Top oynayarak, hocalarımla, takım arkadaşlarımla sohbet ederek moralimi düzeltmeye çalışıyorum. Hayatım sıfırlanıyormuş gibi oluyor” dedi. Hüseyin, haftada iki saat antrenman yaptığını, bu süre zarfında her şeyin güzelleştiğini söyledi.

“ENKAZDAN ÇIKIP BANA MESAJ ATTI”

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün futbol antrenörlerinden Veysel Çokyiğit de“Hüseyin depremden önce 14 Yaş Altı Lig'e katıldı. Afet olunca uzun bir süre ara vermek zorunda kaldı. Depremden sonra bütün sporcularımıza ulaşmaya çalıştık. Bazıları sporcularımızın enkazda olduğunu öğrendik. Biz Hüseyin'e uzun bir süre ulaşamadık. Enkazdan çıkınca mesaj attı. 'Hocam nasılsın' diye, o beni çok duygulandırmıştı. O yüzden yeri bende ayrı" diye konuştu.

“BİRLİKTE AİLE OLACAĞIZ”

Genç futbolcusunun ailesindeki kayıpları için üzüldüklerini ifade eden Çokyiğit, "Elimizden geldiği kadar biz aile olacağız. Futbolla Hüseyin'in yaralarını saracağız inşallah" ifadelerini kullandı.