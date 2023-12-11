Eski kimlik kullananlar dikkat! Artık müsaade yok, son 20 gün kaldı

11 Aralık 2023 20:33 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 21:57

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi

Çipli kimlik kartlarına geçiş için son 20 gün. Kimliğinizi henüz yenilemediyseniz 31 Aralık 2023'e kadar vaktiniz kaldı. Eski tip nüfus cüzdanlarını kullananların elini hızlı tutması gerekiyor. Yeni kimlik kartları bir çok alanda kolaylık sağlıyor. Bankalar, güvenlik ve teknolojik avantajlar nedeniyle eski kimliklerin yerine çipli kimlik kartlarını şart koşmaya başladı. Yeni kimlik kartlarının getirdiği güvenlik ve teknolojik avantajlarla birlikte, bankacılık sektörü de müşteri güvenliğini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, vatandaşların çipli kimlik kartlarına geçiş yapmaları ve banka işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmeleri bekleniyor.

EHLİYET DEĞİŞTİRMEK İÇİN SON TARİH NE?

Eski ehliyet kimliklerinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024'te sona eriyor. Eski ehliyet kullananların yenilemek için bu tarihe kadar vakti var.

YENİ KİMLİK NASIL ALINIR?

Kimlik yenileme işlemleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün web sitesi üzerinden veya ALO 199 hattından randevu alınarak gerçekleştiriliyor. Randevulu başvurularda, başvuru işlemleri daha hızlı ve kolay şekilde hallediliyor.

Eski kimliklerin yenilenmesinin birçok faydası bulunuyor. Örneğin, çipli kimlik kartlarında biyometrik veriler (parmak izi, yüz tanıma gibi) yer alıyor. Bu sayede, kimlik doğrulama işlemleri daha güvenli bir şekilde yapılabiliyor. Ayrıca, çipli kimlik kartları ile e-imza ve e-devlet hizmetlerinden daha kolay yararlanılabiliyor.