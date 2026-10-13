Isparta'da görme ve işitme engelli 63 yaşındaki Ömer Akça, 94 yaşındaki annesine sevgiyle bakıyor. “Huzurevine götürelim dediler. Oğlum, 'Gitmem ben. Anama bakarım. Anama orada kim bakacak?' dedi” diye konuşan Şerife Akça, oğlunun kendisine işaret diliyle “Sen ölürsen ben ne yaparım, kendi başıma nereye giderim?" dediğini söyledi.

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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde Çarıksaraylar Kasabası'nda yaşayan 63 yaşındaki görme ve işitme engelli Ömer Akça, 94 yaşındaki annesine tek başına sevgiyle bakıyor.

Evlattan kalp ısıtan vefa! Görme ve işitme engelli Ömer, annesine yıllardır çocuğu gibi bakıyor

Doğuştan işitme engelli olan ve ilerleyen yıllarda görme yetisini de kaybeden Akça, kendisi gibi engelli olan eşinin vefatının ardından annesi Şerife Akça ile yaşamaya başladı.

Evdeki eşyaların yerini ezbere bilen Akça, bir yandan yemek yapıyor, sofra kuruyor, evi temizliyor diğer yandan da annesiyle dokunarak iletişim kuruyor.

Evlattan kalp ısıtan vefa! Görme ve işitme engelli Ömer, annesine yıllardır çocuğu gibi bakıyor

“ANAMA ORADA KİM BAKACAK?”

Oğlunun küçük yaşlarda işitme ve konuşma engelinin fark edildiğini, eğitim alabilmesi için yıllarca Konya'ya gidip geldiklerini söyleyen Şerife Akça şöyle konuştu:

Çok geldiler, bizi götürmek için. 'Huzurevine götürelim.' dediler. Oğlum, 'Gitmem ben. Anama bakarım. Anama orada kim bakacak?' dedi.

“SEN ÖLÜRSEN BEN NE YAPARIM”

Oğlunun sık sık kendisini kontrol ettiğini, sağlığıyla yakından ilgilendiğini anlatan Akça, işaret diliyle, "Sen yaşlısın, ben nasıl yiyorsam sen de ye. Sen ölürsen ben ne yaparım, kendi başıma nereye giderim?" dediğini söyledi.

Evlattan kalp ısıtan vefa! Görme ve işitme engelli Ömer, annesine yıllardır çocuğu gibi bakıyor

HASTALIĞININ ADI TAVUK KARASI

Ömer Akça'nın kız kardeşi Menşure Ayaz ise ağabeyi ile annesinin yıllardır aynı evde birlikte yaşadığını söyledi. Ağabeyinin halk arasında "tavuk karası" olarak bilinen bir hastalık geçirdiğini belirten Ayaz, işitme ve konuşma engeli nedeniyle rahatsızlığını anlatamadığını ve tedaviye geç başlandığını ifade etti.

Evlattan kalp ısıtan vefa! Görme ve işitme engelli Ömer, annesine yıllardır çocuğu gibi bakıyor

“YABANCI BİR EVDE HAREKET EDEMEZ”

Ayaz "Yabancı bir eve gittiği zaman evi bilmediği için hiç hareket edemez, kıpırdayamaz. O yüzden evden dışarı çıkmaz” diye konuştu. Ağabeyinin yemek hazırlama, çamaşır yıkama ve ev temizliği gibi işleri kendi başına yaptığını söyleyen Ayaz, market, pazar ve hastane işlerinde ise kendisinin yardımcı olduğunu belirtti.

Evlattan kalp ısıtan vefa! Görme ve işitme engelli Ömer, annesine yıllardır çocuğu gibi bakıyor

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Isparta Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSIIsparta

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