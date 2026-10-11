Evlada adanmış bir ömür! 33 yıldır hem annelik hm babalık yapıyor: Mezarımdan kalkabilsem bile yine ona bakarım
Hatay'da yaşayan Nimet Atıcı, yüzde 98 engelli evladı Cengiz’e tek başına 33 yıldır gözü gibi bakıyor. Eşi evliliğinin 5.ayında vefat eden Atıcı zorlu hayat mücadelesini “Ben ondan hiç vazgeçmem, onu kimseye vermem. Benden başka hiç kimsesi yok. Hem annelik hem babalık yaptım. Oğluma üç kadının bakması gerekir, o kadar ağır bir engeli var. Kendini dövüyor, sürekli onunla ilgilenmem gerekiyor” diyerek anlattı.
YÜZDE 98 ENGELLİ DOĞDU
Hatay’ın Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde yaşayan Nimet Atıcı, evliliklerin 5'inci ayında eşi Cengiz Atıcı’yı trafik kazasında kaybetti. Atıcı’nın 1993 yılında dünyaya gelen evladı Cengiz ise yüzde 98 engelli olarak doğdu.
33 YILDIR GÖZÜ GİBİ BAKIYOR
Yıllardır evladının bütün bakımını tek başına üstlenen Nimet Atıcı, 33 yıldır engelli evladına gözü gibi bakıyor. Atıcı, 20'li yaşlarında kocasının kaybının ardından yıllarca hiç evlenmeyerek hayatını evladına adadı. Kendi kendine zarar veren Cengiz’i bırakıp dışarı çıkamadığını ve gününün tamamını onun ihtiyaçlarıyla ilgilenerek geçirdiğini anlatan anne Atıcı, devlet tarafından verilen desteklerle hem evin ihtiyaçlarını karşılamaya hem de evladına bakmaya çalışıyor. Atıcı engelli maaşı, bakıcı maaşı ve kocasından kendine kalan ölüm maaşıyla geçiniyor.
"OĞLUM İÇİN EVLENMEDİM”
5 aylık evliyken kocasının ölmesiyle yüzde 98 engelli oğluyla hayatta yalnız kalan Nimet Atıcı, evladının kendi kendine zarar vermemesi için her an yanında olduğunu ifade etti. Atıcı “Bu evin içinde kaldım ve hiçbir yere çıkamıyorum. Oğlumu bırakıp gidemem. Ona tek başıma bakıyorum; hem analık hem babalık yapıyorum. Benden başka hiç kimsesi yok. Ben 20'li yaşlarındaydım, eşim trafik kazasında hayatını kaybetti. Daha sonra oğlum engelli doğdu. O günden beri ona hem annelik hem babalık yaptım. Hiç kimse bana yardım etmedi. Babası yok, bir tek ben varım” dedi.
“NE KONUŞABİLİYOR NE YÜRÜYEBİLİYOR”
33 yıl boyunca çok zor günler geçirdiklerini belirten anne Atıcı “Oğlumu böyle görünce üzülüyorum. Kendini dövüyor, sürekli onunla ilgilenmem gerekiyor. Bütün günüm Cengiz'le geçiyor. Dışarı çıkamıyorum, evdeyim. Onunla uğraşıyorum. Ne konuşabiliyor ne yürüyebiliyor. Altına yapıyor. Yemeğini ben hazırlıyorum, kendi eliyle tutup yiyemiyor" diye konuştu.
“MEZARIMDAN KALKABİLSEM YİNE BAKARIM”
Nimet Atıcı, zorlu geçim şartlarını ise şöyle anlattı:
Bakıcı maaşıyla geçiniyoruz ve bir de babasından ölüm aylığı olarak 7 bin lira alıyor. Her şeyle tek başıma uğraşıyorum, keşke güzel bir evimiz olsaydı. Oğluma üç kadının bakması gerekir, o kadar ağır bir engeli var. Zorlanıyorum tabii. Engelli bir çocuğa tek başına bakmak kolay değil. Oğlum sağlıklı olsaydı belki yeniden evlenmeyi düşünürdüm. Ama oğlumun durumundan dolayı sorunlar yaşanabileceğini düşündüm. Onun üzülmesini istemem. İnanın, bu beni çok üzerdi. Bütün hayatım oğlum için geçti. Ben daha gençtim ama her şeyimi ona adadım. Oğlumu çok seviyorum, ondan hiç vazgeçmem, onu kimseye vermem ve sonuna kadar kendim bakarım. Mezarımdan kalkabilsem bile yine ona bakarım.