Evlada adanmış bir ömür! 33 yıldır hem annelik hm babalık yapıyor: Mezarımdan kalkabilsem bile yine ona bakarım

“MEZARIMDAN KALKABİLSEM YİNE BAKARIM”

Nimet Atıcı, zorlu geçim şartlarını ise şöyle anlattı:

Bakıcı maaşıyla geçiniyoruz ve bir de babasından ölüm aylığı olarak 7 bin lira alıyor. Her şeyle tek başıma uğraşıyorum, keşke güzel bir evimiz olsaydı. Oğluma üç kadının bakması gerekir, o kadar ağır bir engeli var. Zorlanıyorum tabii. Engelli bir çocuğa tek başına bakmak kolay değil. Oğlum sağlıklı olsaydı belki yeniden evlenmeyi düşünürdüm. Ama oğlumun durumundan dolayı sorunlar yaşanabileceğini düşündüm. Onun üzülmesini istemem. İnanın, bu beni çok üzerdi. Bütün hayatım oğlum için geçti. Ben daha gençtim ama her şeyimi ona adadım. Oğlumu çok seviyorum, ondan hiç vazgeçmem, onu kimseye vermem ve sonuna kadar kendim bakarım. Mezarımdan kalkabilsem bile yine ona bakarım.