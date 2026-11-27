Ege Denizi'nde saat 05.44'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ilk bilgileri yayınlarken sarsıntı İzmir'in Seferihisar ilçesinde 45 kilometre mesafede gerçekleşti.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesine 45,60 kilometre mesafedeki depremin, yerin 6,86 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: ANADOLU AJANSI

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