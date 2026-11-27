Karadağ'ın Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasının 1 Kasım 2026’da sonlandırılmasının ardından Türkiye'den de yeni bir hamle geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Karadağ vatandaşlarının Türkiye'ye vizesiz giriş hakkı durduruldu.

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Özellikle Avrupa ülkelerinden Türk vatandaşlarına yönelik uygulanan vize zulmü sürerken, Türk vatandaşlarının 30 güne kadar vizesiz konaklayabildiği Karadağ da yeni bir uygulamaya gitmişti.

1 KASIM'DAN BU YANA VİZE İSTİYORLAR

Alınan son kararla birlikte Karadağ, ülkeye giriş yapacak bordo pasaport sahiplerinin vize almasını şart koştu. Söz konusu vize uygulaması 1 Kasım 2026’da yürürlüğe girmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Türklere vize şartı getiren Karadağ vatandaşlarından vize istenecek

TÜRKİYE DE VİZE İSTEYECEK

Bu karar tepkileri de beraberinde getirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararla Karadağ vatandaşlarının Türkiye'ye vizesiz giriş hakkı durduruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"18/1/2008 tarihinde imzalanan ve 3/3/2008 tarihli ve 2008/13335 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması" hükümlerinin Karadağ'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları bakımından uygulanmasının durdurulmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Türklere vize şartı getiren Karadağ vatandaşlarından vize istenecek

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