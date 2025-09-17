Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Eylül ortasında kış sürprizi! Kar, yağmur ve soğuk geliyor... Sıcaklık birden çakılacak

Eylül ortasında kış sürprizi! Kar, yağmur ve soğuk geliyor... Sıcaklık birden çakılacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eylül ortasında kış sürprizi! Kar, yağmur ve soğuk geliyor... Sıcaklık birden çakılacak
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Balkanlar üzerinden yurda soğuk hava geliyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz yılın ilk karına yarın itibarıyla kavuşacak. Perşembe ve cuma günü ise yurt genelinde kış havası etkili olacak. Sıcaklıkların cumartesi gününden itibaren yeniden yükselmesi bekleniyor.

Türkiye genelinde sıcaklıklar, Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla beraber düşecek. 

Erzurum ve Artvin gibi bazı yüksek kentler ilk kar yağışını alacak. İstanbul'da ise sıcaklığın yirmi derecenin altında hissedilmesi bekleniyor.

Eylül ortasında kış sürprizi! Kar, yağmur ve soğuk geliyor... Sıcaklık birden çakılacak - 1. Resim

NTV'de yer alana habere göre Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, sezonun ilk soğuk havasının bu gece saatlerinde yurda giriş yapacağını söyledi. 

Eylül ortasında kış sürprizi! Kar, yağmur ve soğuk geliyor... Sıcaklık birden çakılacak - 2. Resim

HAVA HIZLA SOĞUYACAK

Çalışkan'ın ifadeleri şöyle:

"Sistem önce İstanbul'dan geçecek o nedenle çarşamba akşam saatlerinde İstanbul'da yağmur başlayacak ve gece saatlerinde hava hızla soğuyacak. İstanbul, Karadeniz hattında sıcaklık ortalama sekiz derece düşecek. Ama Ege - Akdeniz'de de beş derecelik düşüşler olacak. İki gün sürecek, perşembe ve cuma günü. Kış havası yaşayacağız." 

Soğuk hava sisteminin özellikle Karadeniz kıyılarına sağanak yağmur getirmesi bekleniyor. Uzmanlar derelerin taşabileceğini belirtip, sel ve su baskını uyarısı yapıyor. 

Eylül ortasında kış sürprizi! Kar, yağmur ve soğuk geliyor... Sıcaklık birden çakılacak - 3. Resim

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Çalışkan, "Özellikle perşembe sabah saatlerinde, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'da yağışlar çok şiddetli olacak. Yine akşam saatlerinde Trabzon, Samsun, Rize hattında ve cuma günü o bölgede aşırı yağış alabilecek. Yer yer metrekareye iki yüz kilograma yakın yağmur düşebilir. Rize'de, Artvin'de, Erzurum'da, Kars'ta Rakımı 1700 - 1800 metreden yüksekteki yerlere kar da yağacak, kar beklentimiz de var." dedi.

Hava sıcaklıkların cumartesi gününden itibaren Eylül ayı ortalamalarına yükselmesi bekleniyor.

Eylül ortasında kış sürprizi! Kar, yağmur ve soğuk geliyor... Sıcaklık birden çakılacak - 4. Resim

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Eylül ortasında kış sürprizi! Kar, yağmur ve soğuk geliyor... Sıcaklık birden çakılacak - 5. Resim

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Eylül ortasında kış sürprizi! Kar, yağmur ve soğuk geliyor... Sıcaklık birden çakılacak - 6. Resim

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Çocuklarının gözü önünde tokat yiyen baba konuştu! "Bana zorla özür diletti"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hukuk mücadelesi sonuç verdi: "Gazi" ünvanı 28 yıl sonra geldi - Yaşam28 yıl sonra "gazi" ünvanını aldı310 kilo ağırlığındaki Barış Yıldırım kalp krizi geçirdi: Cenazesi evden böyle çıkarıldı! - YaşamCenazesi eşya taşıma asansörüyle indirildiBursa'da benzinlikte ilginç görüntüler! Kayan otomobili eliyle durdurmaya çalıştı: O anlar kamerada - YaşamKayan otomobili eliyle durdurmaya çalıştı! İlginç anlar kameradaKafası demir korkuluğa sıkışan Yüsra'dan iyi haber! İmdadına itfaiye yetişti - YaşamKafası demir korkuluğa sıkışan Yüsra'dan iyi haber!İç göç istatistikleri açıklandı! İstanbul yine zirvede - Yaşamİç göç istatistikleri açıklandı! İstanbul yine zirvedeTürkiye'nin turizminde yeni bir göz bebeği mi? "Yönetmen Christopher Nolan film çekecek" denmişti! - YaşamTürkiye'nin turizminde yeni bir göz bebeği mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...