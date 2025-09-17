Eylül ortasında kış sürprizi! Kar, yağmur ve soğuk geliyor... Sıcaklık birden çakılacak

Türkiye genelinde sıcaklıklar, Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla beraber düşecek.

Erzurum ve Artvin gibi bazı yüksek kentler ilk kar yağışını alacak. İstanbul'da ise sıcaklığın yirmi derecenin altında hissedilmesi bekleniyor.

NTV'de yer alana habere göre Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, sezonun ilk soğuk havasının bu gece saatlerinde yurda giriş yapacağını söyledi.

HAVA HIZLA SOĞUYACAK

Çalışkan'ın ifadeleri şöyle:

"Sistem önce İstanbul'dan geçecek o nedenle çarşamba akşam saatlerinde İstanbul'da yağmur başlayacak ve gece saatlerinde hava hızla soğuyacak. İstanbul, Karadeniz hattında sıcaklık ortalama sekiz derece düşecek. Ama Ege - Akdeniz'de de beş derecelik düşüşler olacak. İki gün sürecek, perşembe ve cuma günü. Kış havası yaşayacağız."

Soğuk hava sisteminin özellikle Karadeniz kıyılarına sağanak yağmur getirmesi bekleniyor. Uzmanlar derelerin taşabileceğini belirtip, sel ve su baskını uyarısı yapıyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Çalışkan, "Özellikle perşembe sabah saatlerinde, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'da yağışlar çok şiddetli olacak. Yine akşam saatlerinde Trabzon, Samsun, Rize hattında ve cuma günü o bölgede aşırı yağış alabilecek. Yer yer metrekareye iki yüz kilograma yakın yağmur düşebilir. Rize'de, Artvin'de, Erzurum'da, Kars'ta Rakımı 1700 - 1800 metreden yüksekteki yerlere kar da yağacak, kar beklentimiz de var." dedi.

Hava sıcaklıkların cumartesi gününden itibaren Eylül ayı ortalamalarına yükselmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.