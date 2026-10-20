Fırında mide bulandıran görüntüler! Bir yanda böcekler diğer yanda izmaritler...
Hatay İskenderun'daki bir fırın denetiminde görülen hamam böceği, sigara izmaritleri ve örümcek ağları mide bulandırdı. Zabıta ekipleri fırın hakkında işlem yaptı.
İskenderun Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte hizmet veren fırına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde; ciddi hijyen eksiklikleri ve mide bulandıran görüntülerle karşılaşıldı.
BİR YANDA BÖCEKLER BİR YANDA İZMARİTLER
Üretim alanlarında tespit edilen olumsuzlukların ardından ilgili işletmeye cezai işlemler uygulanarak gerekli idari tedbirler alındı. Öte yandan, fırında yeni hamurun, eski hamurla karıştırılarak ekmek üretildiği anlaşılırken görülen hamam böceği, sigara izmaritleri ve örümcek ağlarıysa hijyen şartlarının hiçe sayıldığını gözler önüne serdi.