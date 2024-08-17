Gelin ve damattan korkuluk yaptı, kargalardan çok insanları şaşırttı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir bahçeye yerleştirilen gelin-damat figürlü korkuluk yoldan geçenleri şaşkına çevirdi. Vatandaşlar gerçeği tarlaya yaklaşınca fark etti. Bahçe sahibi ise espri amaçlı yaptığını söyleyerek seneye de yanlarına bir bebek koyacağını dile getirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler dikkat çekti. Bahçesine gelin ve damat figürlü korkuluk koyan İnci Demirtaş, yapmış olduğu çalışmanın bu kadar beğeni almasına şaşırdığını söyledi.

İNSANLAR FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN GELİYOR

Bahçesindeki gelin ve damadı görenlerin fotoğraf çektirdiklerini kaydeden Demirtaş, “Bahçemde kargalara ve domuzlara karşı bir korkuluk yapacaktım. İlginçlik olsun diye düşünmüştüm.

Önce bir tanesini daha sonra yanına arkadaşını koydum. Aklıma ilginç şeyler gelince uygulamak istedim, ortaya böyle bir çalışma çıktı. Evdeki kıyafetleri kullandım. Görenlerden çok güzel tepkiler aldım, çok beğeni topladı. Böyle olacağını ben de tahmin etmiyordum, çok ilgi gördü. Her gün çok sayıda kişi gelip fotoğraf çektiriyor.

Aslında bu korkuluklar 5-6 yıldır var ancak 'Üzerlerine ne giydireyim?' diye kafamda tasarlıyorum. Bir yıl arkadaş oluyorlar bir yıl tek oluyor. Bu yıl düğün yaptık gelecek yıl ise bir bebek koyacağız çocukları, bir yuvaları olsun” dedi.

"FARKLI BİR ŞEY YAPMAK İSTEDİM"

Amacının sadece espri ve ilginçlik olduğunu kaydeden Demirtaş, "Çocukluğumuzda bildiğimiz tahta çıtalarla yapılan korkuluklar vardı, onların dışında olsun istedim. Ne yapabilirim diye düşündüm, insan figürü hayal ettim, onu yapmaya çalıştım. Bahçede çalıştığım zaman araçlarıyla geçenler sanki burada biri varmış gibi korna çalıp gidiyor. Farklı bir şey yapayım dedim, ortaya böyle bir çalışma çıktı.” dedi.





