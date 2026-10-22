Gençlerin tulum tutkusu denizdeki kayaya ev yaptırdı: "Martıevi" görenleri şaşırtıyor

Artvin'de, gençlerin kimseyi rahatsız etmeden tulum çalıp eğlenmek için denizdeki devasa kayanın üzerine inşa ettiği "Martıevi", ahşap mimarisi ve Karadeniz manzarasıyla dikkat çekiyor.

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Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi Liman mevkiinde, denizin içindeki yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki kayanın üzerine yapılan ahşap baraka, sıra dışı konumuyla ilgi görüyor.

Kara yolu bağlantısı bulunmayan ve yalnızca tekneyle ulaşılabilen Martıevi, tulum sesleriyle Karadeniz kültürünün yaşatıldığı bir buluşma noktası olarak kullanılıyor.

Artvin'de Martıevi

Kıyıya yaklaşık 20 metre, limana ise 200 metre mesafede bulunan baraka, mahalledeki gençlerin bir araya gelerek vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturma düşüncesiyle yapılmış. İnşasında kullanılan malzemeler kayıklarla parça parça taşınırken, kayanın üzerindeki ahşap yapıya çıkmak için merdiven kuruldu.

Gençlerin "Martıevi" adını verdiği baraka, uçsuz bucaksız deniz manzarası ve dalga sesleri eşliğinde tulum çalıp eğlenmek isteyenleri ağırlıyor. Denizin ortasındaki konumuyla dikkat çeken yapı, çevredekileri rahatsız etmeden müzik yapma düşüncesiyle ortaya çıkmasıyla da farklılaşıyor.

Martıevi konumuyla merak konusu oldu.

MALZEMELER KAYIKLARLA TEK TEK TAŞINDI

Martıevi'nin yapım sürecini anlatan Serkan Ergin, "Burası, gençlerin kimseyi rahatsız etmeden tulum çalıp eğlenebilecekleri bir yer oluşturma düşüncesiyle yapıldı. Martıevi adını verdiğimiz bu baraka, kıyıdan yaklaşık 200 metre uzaklıktaki kayanın üzerinde bulunuyor. Kara yolu bağlantısı olmadığı için yapımında kullanılan bütün malzemeler kayıklarla tek tek taşındı. Şimdi de buraya kayıklarla gelip gidiyoruz. Kayaya ulaştıktan sonra merdivenle barakaya çıkıyoruz. Burada arkadaşlarımızla bir araya geliyor, tulum çalıp eğleniyor ve Karadeniz'in eşsiz manzarasının tadını çıkarıyoruz. Denizle iç içe, kendine özgü bir yer. Martıevi, zamanla hem buluşma noktamız oldu hem de Arhavi'nin dikkat çeken yerlerinden biri hâline geldi" ifadelerini kullandı.

Gençlerin tulum tutkusu denizdeki kayaya ev yaptırdı: "Martıevi" görenleri şaşırtıyor

Gençlerin tulum tutkusu denizdeki kayaya ev yaptırdı: "Martıevi" görenleri şaşırtıyor

Gençlerin tulum tutkusu denizdeki kayaya ev yaptırdı: "Martıevi" görenleri şaşırtıyor

Gençlerin tulum tutkusu denizdeki kayaya ev yaptırdı: "Martıevi" görenleri şaşırtıyor

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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