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Yaşam

Gören bir daha bakıyor! 168 metre yükseklikteki evin bahçesine köprü ile ulaşılıyor

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Diyarbakır'da 168 metre yükseklikteki kayalık üzerine inşa edilen ev ve yanındaki bahçe görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Görenin hayret ve korku içinde dönüp bir daha baktığı ev ve bahçe arasında ulaşım köprü ile sağlanıyor.

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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde uçurumun kenarında yaklaşık 168 metre yükseklikteki kayalık üzerinde bulunan ev ve bitişiğindeki bahçe, görenlerin dikkatini çekiyor. Yürekleri ağza getiren evin bahçesine köprü ile ulaşılıyor.

Gören bir daha bakıyor! 168 metre yükseklikteki evin bahçesine köprü ile ulaşılıyor
Başlık ResmiGören bir daha bakıyor! 168 metre yükseklikteki evin bahçesine köprü ile ulaşılıyor

KAYALIK ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ, YÜKSEKLİĞİ 168 METRE

İlçede, kanyonda yaklaşık 168 metre yükseklikteki kayalık üzerinde 1965 öncesine kadar Müslüman ve gayrimüslimlere ait kerpiç yapı bulunuyordu.

Gören bir daha bakıyor! 168 metre yükseklikteki evin bahçesine köprü ile ulaşılıyor
Başlık ResmiGören bir daha bakıyor! 168 metre yükseklikteki evin bahçesine köprü ile ulaşılıyor

1965'ten sonra ise Murat Aktaş'ın dedeleri tarafından betonarme yapı inşa edildi. Günümüze kadar gelen bu yapı, görenlerin hem dikkatini çekiyor hem de yürekleri ağza getiriyor.

Gören bir daha bakıyor! 168 metre yükseklikteki evin bahçesine köprü ile ulaşılıyor
Başlık ResmiGören bir daha bakıyor! 168 metre yükseklikteki evin bahçesine köprü ile ulaşılıyor

BAĞLANTI KÖPRÜ İLE SAĞLANIYOR

İlçe sakini İsmail Can, yapının tek kale olarak geçtiğini söyledi. İki kaya üzerindeki yapıyı birbirine bağlayan eskiden yapılmış tahta bir köprü olduğunu belirten Can, yapının şu anda betonarme olduğunu ifade etti.

Gören bir daha bakıyor! 168 metre yükseklikteki evin bahçesine köprü ile ulaşılıyor
Başlık ResmiGören bir daha bakıyor! 168 metre yükseklikteki evin bahçesine köprü ile ulaşılıyor
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Evde Murat Aktaş adında vatandaşın oturduğunu aktaran Can, "Daha eskiden Ermenilerin eğlence yaptıkları bir alanmış. O dönem birinin düşmesi üzerine orası kapatılıyor. Daha sonra Murat beyin dedeleri bu yapıyı tekrardan yapıp oturuyorlar. Ev ayrı bir kaya üzerinde, bahçe ayrı bir kaya üzerinde. İkisini birbirine bağlayan bir köprü var. Çok güzel bir yapı. Altta büyük bir kanyon var. Dereden yüksekliği 168 metre olarak biliyorum. Dışarıdan gelen özelikle burayı görmek istiyor. Çok güzel bir yapı, gelip görmelerini de isterim" dedi.

Gören bir daha bakıyor! 168 metre yükseklikteki evin bahçesine köprü ile ulaşılıyor
Başlık ResmiGören bir daha bakıyor! 168 metre yükseklikteki evin bahçesine köprü ile ulaşılıyor
Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Diyarbakır
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