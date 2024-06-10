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Gören dönüp bir daha bakıyor! İçine insan girmez

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gören dönüp bir daha bakıyor! İçine insan girmez

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da bir kağıt toplayıcısına ait olduğu öğrenilen arabayı görenler hayrete düştü. Mahalle sakinleri evde ne var ne yok üstüne attı, kokular her yere yayıldı.

Adana'da bir kağıt toplayıcısına ait olduğu öğrenilen üstü kağıt ve mahallelinin bıraktığı çöplerle dolu olan araba görenleri şaşkına çevirdi. 

Gören dönüp bir daha bakıyor! İçine insan girmez - 1. Resim

MAHALLELİ KOKUDAN RAHATSIZ

Bagajı çöpler yüzünden kapanmayan aracın koltukları da çeşitli plastik, metal ve kartonlarla dolu. Mahalle sakinleri, arabanın sokaktaki görüntüsü ve yaydığı kötü kokudan rahatsız.

Gören dönüp bir daha bakıyor! İçine insan girmez - 2. Resim

"ARACIN İÇİ İNSAN BİNECEK GİBİ DEĞİL"

Mahallede aracı düzenli olarak gördüğünü belirten Bülent Sezgin, "Bu muhite göre hiç de iyi bir görüntüsü yok. İnsanlar çöplerden dolayı buradan burunlarını tıkayarak geçiyorlar. İlk gördüğümde şaşırdım, baktım arabayı biri dolduruyor. Şapkalı ve yaşlı biriydi. Sağdan soldan kağıt topluyor, arabanın yanına bırakıyor. Sonrasında belirli bir şekilde biriktikten sonra götürerek satıyor. Aracın içi insan binecek gibi değil zaten. Aracın içi plastik, pet şişe, teneke ve karton kutu dolu. Kış aylarında da fazla dikkatimi çekiyordu ancak ilk kez bu kadar dolu ve tıka basa gördüm. İğrenç bir görüntüyle karşılaştım" diye konuştu.

Gören dönüp bir daha bakıyor! İçine insan girmez - 3. Resim

 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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