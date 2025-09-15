Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Görenler bir daha bakıyor! Kanatlı maskot sahibinin omuzunda tüm gün geziyor

Bursa'da sahibinin omzunda ve elinde kapalı çarşıyı dolaşan muhabbet kuşu, görenlerin ilgi odağı oluyor. Sahibinin Müdür ismini verdiği kuş, tarihi kapalı çarşıyı gezerken bir yandan da konuşuyor.

Merkez Osmangazi ilçesindeki tarihi Emir Han'da berberlik yapan Murat Tekin'in en yakın dostu, Müdür ismini verdiği muhabbet kuşu. Müdür mesai saatleri içerisinde berberlik yapan sahibinin omuzunda tıraş olan müşterileri izliyor.

TIRAŞTAN KORKAN ÇOCUKLAR MÜDÜR İLE AVUNUYOR

Berber dükkanına tıraş olmaya küçük yaşta çocuklar gelince Müdür devreye giriyor. Tıraştan korkan çocukları avutabilmek için Murat Tekin, Müdür'ü kafesinden çıkarıp omzuna koyuyor. Sahibinin omzunda ve başında gezen sevimli muhabbet kuşu çocuklara kısa sürede tıraş korkusunu unutturuyor.

MESAİYE ÇARŞI TURU İLE BAŞLIYOR

Gece boyu berber dükkanındaki kafeste kalan Müdür sahibinin işyerin açmasının ardından ilk iş olarak Murat Tekin'in omzunda çarşıyı turluyor. Sahibinin omzunda gezen kuşu görenler hayretle bakıyor, herkes nasıl uçup kaçmadığını merak ederken Tekin ise işin sırrının sevgi olduğunu belirtiyor.

Murat Tekin biricik dostum dediği Müdür'ün sürekli yanında olduğunu belirterek, "İşteyken, dışarıda gezerken bile omzumdan inmiyor. Tatile bile beraber gidiyoruz, işten zaman kaldıkça da dolaşmaya çıkıyoruz. Çocuklar tıraştan korkuyor ama Müdürü verdik mi bir daha gelmek istiyorlar. Tüm berberlere tavsiyem, bu iş sevgiyle olur. O bizi seviyor, biz de onu seviyoruz" dedi.

Murat Tekin'in gün boyu yanından ayırmadığı, omzunda ve başında dolaşan Müdür, hem kapalı çarşının maskotu hem de berber dükkanına gelen müşterilerin gözdesi. Tarihi hanın renkli simalarından biri haline gelen Müdür, müşterilerin ve çevredeki esnafın ilgisini çekmeye devam ediyor.

