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Görenler şaşkına döndü! Kendini yere attı, yuvarlandı... Numarasını kimse yutmayınca ayağa kalktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kuşadası, Trafik Kazası, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'da yol ortasında bir erkekle tartışan kadın, karayoluna çıkarak seyir halindeki bir otomobil kendisine çarpmış gibi numara yaparak yerde yuvarlandı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntüler izleyenlere 'pes' dedirtti.

Ege Mahallesinde kaydedilen olayda, ayağında ayakkabı bile olmayan bir kadın ile bir erkeğin yol kenarında hararetli bir şekilde tartıştığı görüldü. Kadın, bir süre sonra karayoluna doğru koşarak akan trafikte bir otomobile yaklaşıp kendisine çarpmış gibi yaptı ve kendisini yere atıp yol kenarına kadar yuvarlandı.

Görenler şaşkına döndü! Kendini yere attı, yuvarlandı... Numarasını kimse yutmayınca ayağa kalktı - 1. Resim

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Kadının yola fırlaması ve kendini yere atması sonrası frene basarak duran otomobil sürücüsü ise şaşkın halde kadının hareketlerini izledi.

Yaklaşık bir dakika önce kadınla tartışan adam ise olay yerine gelerek kendisini yere atan kadını kaldırdı. Yerden kaldırılan kadın yürüyerek kenara giderken, o anlar da saniye saniye kaydedildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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