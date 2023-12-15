Görüntüler Elazığ'dan geldi! Kış uykusuna yatamayan ayı kendisini göle attı

15 Aralık 2023 20:35 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 20:51

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da baraj gölünde yüzerek karşıya geçmeye çalışan boz ayı, balıkçılar tarafından görüntülendi. Olay, Karakoçan İlçesi Cabbar ve Alayağmur köyleri sınırında bulunan Tatar Barajı’nda meydana geldi.

BALIKÇILAR O ANLARI KAYDA ALDI

Baraj gölünde balıkçılık yapan 2 kişi, kıyıya doğru yüzen boz ayıyı fark etti. Bir süre sonra kıyıya ulaşan bozayı, daha sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.