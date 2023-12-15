Görüntüler Elazığ'dan geldi! Kış uykusuna yatamayan ayı kendisini göle attı
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Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Elazığ’da kış uykusuna yatmayan bir ayı Tatar Barajı’na atlayarak yüze yüze karşıya geçmeye çalıştı. O esnada gölde olan balıkçılar telefonuna sarıldı. Bozayının yüzme keyfi kameralara böyle yansıdı.
Elazığ’da baraj gölünde yüzerek karşıya geçmeye çalışan boz ayı, balıkçılar tarafından görüntülendi. Olay, Karakoçan İlçesi Cabbar ve Alayağmur köyleri sınırında bulunan Tatar Barajı’nda meydana geldi.
BALIKÇILAR O ANLARI KAYDA ALDI
Baraj gölünde balıkçılık yapan 2 kişi, kıyıya doğru yüzen boz ayıyı fark etti. Bir süre sonra kıyıya ulaşan bozayı, daha sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.