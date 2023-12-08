Uludağ'da kış uykusu tutmayan meşhur ayı ailesi yine görüntülendi

8 Aralık 2023 10:30 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 11:04

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Kış uykusu', ayıların doğaya uyum sağlamalarına ve zorlu kış şartlarında hayatta kalmalarına yardımcı oluyor. Ayıların kış uykusuna yatma veya yatmama kararı, habitatları, iklim koşulları, beslenme alışkanlıkları ve diğer çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebiliyor. Doğada 3 ila 7 aya yayılmış bir dönemi uyku halinde geçiren, mevsime göre kasım ya da aralık aylarında uykuya yatıp mart ile nisan arasında uyanan ayılar kış uykusunu unuttu. Uludağ Sarıalan'da bulunan ayı ailesinin gözünü uyku tutmuyor. Kış uykusuna yatması beklenen ancak hala kış uykusuna yatmayan meşhur ayı ailesi yine yerleşim yerinde yemek yerken görüntülendi.

Uludağ’ın “uyuyamayan” ayı ailesi olarak bilinen ayılar, vatandaşlar tarafından beslendi. Kış uykusuna yatamayan ayılar, yiyecek bulmak için Sarıalan'a kadar indi. Ayıları gören günübirlikçi vatandaşlar, yanlarında getirdikleri yiyecekleri ayı ailesiyle paylaştı. 4 kişilik ayı ailesi, verilen yiyecekleri afiyetle yedi. O anlar vatandaşların kameralara yansıdı.

Doğaseverler, Milli Parklar Müdürlüğü'nün ormandaki ayıları beslemesi gerektiğini, beslerse ormandaki ayıların yerleşime inmeyeceğini dile getirdiler.

DAHA ÖNCE DE ŞEHİR MERKEZİNE GELİP VATANDAŞLARA SALDIRMIŞLARDI