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Günlerdir her yerde aranıyordu! Cansız bedeni oğlunun evinin yakınlarında bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Günlerdir her yerde aranıyordu! Cansız bedeni oğlunun evinin yakınlarında bulundu
Muğla, Bodrum, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 gündür her yerde aranan 88 yaşındaki Gülfidan Öztaşkın'ın cansız bedeni oğlunun evinin arka kısmındaki tarlada bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümüşlük Mahalle merkezine her gün inen 88 yaşındaki Gülfidan Öztaşkın'ın bir süredir bölgede görülmediği fark edildi. Jandarma tarafından yapılan soruşturma sonucunda Öztaşkın'dan yaklaşık 10 gündür haber alınamadığı tespit edildi.

OĞLU BİR SÜREDİR HASTANEDEYMİŞ

Bugün akşam saatlerinde jandarma ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ile bazı arama kurtarma gönüllüleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Arama kurtarma çalışması sonucunda Öztaşkın'ın cansız bedenine oğlunun evinin arka kısmında ulaşıldı. Oğlunun ise rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede yattığı öğrenildi.

Gülfidan Öztaşkın'ın cenazesinin kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirilirken, jandarma ekiplerinin olay yeri ve çevresindeki incelemeleri de devam ediyor. 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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