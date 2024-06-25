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Hac dönüşü izdihamı! Adana'da hacılar valizlerine bandın üzerine çıkarak ulaşmaya çalıştı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Suudi Arabistan'da ibadetlerini gerçekleştirerek yurda dönen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk Adana Havalimanı'nda izdihama neden olurken, hacılar valizlerini platformun üzerine çıkarak aradı.

Adana'da hacdan dönen vatandaşlar havalimanında yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Suudi Arabistan dönüşünde Adana Havalimanı'na inen binlerce hacı ile onları karşılamaya gelen yakınları nedeniyle bagaj teslimlerinde yavaşlama ve aksamalar meydana geldi.

Bagaj teslim bölümünde başlayan yoğunluk havalimanının giriş ve çıkış bölümlerinde de sürdü. Binlerce vatandaşın havalimanında oluşturduğu yoğunluk, içeride hacılar, dışarıda ise onları bekleyen yakınları ile uzun süre devam etti.

Hac dönüşü izdihamı! Hacılar valizlerine bandın üzerine çıkarak ulaşmaya çalıştı - 1. Resim

HACILAR BAGAJLARIN TAŞINDIĞI BANDIN ÜZERİNE ÇIKTI

Yoğunluk nedeniyle bagajların taşındığı bant üzerinde de aksama yaşandı. Valizlerin taşındığı bandın bir süreliğine durması üzerine bagajlarını teslim almak üzerine bandın etrafında bekleyen hacılar valizlerini bulmak için yoğun uğraş verdi.

Hac dönüşü izdihamı! Hacılar valizlerine bandın üzerine çıkarak ulaşmaya çalıştı - 2. Resim

Bandın üzerine çıkan hacıların bagajlarını aradığı görüntüler ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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