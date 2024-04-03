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Haberler > Yaşam > Halı başına en az 4 bin lira kazanıyorlar! Diyarbakır'da dokuyup Japonya'ya gönderiyorlar

Halı başına en az 4 bin lira kazanıyorlar! Diyarbakır'da dokuyup Japonya'ya gönderiyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Kaymakamlığa bağlı Aile Destek Merkezinde kadınların dokuduğu yün halılar, Japonya'ya gönderiliyor.

Kök boya kullanılarak dokunan örnek halının Japonya'da beğenilmesi üzerine firma, sınır belirtmeden sipariş verdi.

Yurt dışından gelen siparişler için kolları sıvayan kadınlar, tezgahlarda hummalı bir şekilde yün halı yapmak için çalışıyor.

Aile Destek Merkezi-2 Koordinatörü İlknur Demirel, 2014'ten bu yana kadınlara hizmet veren merkezlerinde 5 bin 450 kadının sertifika almaya hak kazandığı bilgisini veriyor.

Halı başına en az 4 bin lira kazanıyorlar! Diyarbakır'da dokuyup Japonya'ya gönderiyorlar - 1. Resim

Demirel, kadınların aldığı sertifika sayesinde usta öğreticilik yapma şansına sahip olabildiğini ifade etti.

BU HALILAR JAPONYA'DA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Merkezlerindeki kurslara katılan kadınların sosyalleşmenin yanı sıra maddi kazanç da elde ettiğini kaydeden Demirel, şu an halı dokuma kursuna 12 kadının katıldığını, yurt dışından bir firmanın talebi üzere dokuma yaptıklarını dile getirdi.
Demirel, şöyle konuştu:

Halı başına en az 4 bin lira kazanıyorlar! Diyarbakır'da dokuyup Japonya'ya gönderiyorlar - 2. Resim

"Diyarbakırlı hamarat kadınların hünerli elleriyle dokunan halıları Japonya'ya gönderiyoruz. Dokunan halının uzunluğu 86, genişliği 74 santimetredir. Bu halılar Japonya'da büyük ilgi gördü. Talebi karşılamak için mevcut sayımız yeterli değil. Talebi karşılamak için yeterli sayıya ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için genç kızlarımız kursumuza katılmasını bekliyoruz. Kursiyerlerimiz halı başına 4 bin lira kazanıyor."

Halı başına en az 4 bin lira kazanıyorlar! Diyarbakır'da dokuyup Japonya'ya gönderiyorlar - 3. Resim

Halı dokuma kursunda usta öğretici Türkan Sever de dokuduğu halıyı tamamlayan kursiyerlere ücret verildiğini belirtti.

Kursiyerlerinin ustalık durumuna göre halı dokuma gün sayısının değiştiğini anlatan Sever, "Eğitime katılan yeni öğrencilerimiz halıyı iki ayda tamamlıyor. Kursiyerler ustalaştıkça bu süre 15-20 güne düşüyor. Kursiyerleri bekliyoruz, onlara hem halı dokumayı öğretmek hem de maddi kazanç sağlamak istiyoruz." dedi.

"3 AYDA ÖĞRENDİ"

Kursiyer Buket Akbey de 3 aydır halı dokuma kursuna katıldığı söyledi.

Dokuduğu ilk halının yurt dışına gönderildiğini ve şimdi de ikinci halıyı dokumaya başladığını aktaran Akbey, kursla hem sosyalleştiklerini hem de maddi kazanç elde ettiklerini anlattı.

Akbey, "Halıları sipariş üzerine yapıyoruz. Halıların buradan gönderilmesi bize mutluluk veriyor. Sipariş geldiği sürece yapacağız. Şu anda siparişlerimiz var, bunları yetiştirmek için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Halı dokumanın yeni başlayan biri için zor olduğunu belirten Akbey, bu işi öğrendikçe dokumanın daha eğlenceli hale geldiğini dile getirdi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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