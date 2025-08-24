Hem sağlıklı hem lezzetli! Cips olarak tüketiliyor, kış aylarının gözdesi haline geldi

Kış aylarında sofraların gözdesi haline gelen incir cipsi, Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ev kadınları tarafından üretiliyor.

Damak çatlatan lezzetiyle sofraları süsleyen incir cipsi, sağlıklı bir atıştırmalık olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

1. Yaz aylarında olgunlaşan incirler, kadınlar tarafından dalından toplanarak ince ince kesiliyor.

2. Ardından incir dilimleri temiz bezlerin üzerine serilerek birkaç gün güneşte kurutuluyor.

3. Kurutulan incir cipsleri, kış aylarında tüketilmek üzere cam kavanozlarda muhafaza ediliyor.

İncir cipsi yapmayı Aydın’ın Buharkent ilçesinde öğrenen Sarıgöllü Hülya Akkaya, şunları aktarıyor:

"Bu yıl deneme amaçlı başladım. Gerçekten çok lezzetli oldu. Bundan sonraki yıllarda da yapmaya devam edeceğim."