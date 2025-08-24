Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hem sağlıklı hem lezzetli! Cips olarak tüketiliyor, kış aylarının gözdesi haline geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yaşam Haberleri

Kış sofralarının yeni gözdesi incir cipsi, Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ev kadınları tarafından üretiliyor. Sağlıklı ve doğal atıştırmalık olarak öne çıkan bu lezzet, yazın toplanan incirlerin güneşte kurutulmasıyla elde ediliyor.

Kış aylarında sofraların gözdesi haline gelen incir cipsi, Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ev kadınları tarafından üretiliyor.

Damak çatlatan lezzetiyle sofraları süsleyen incir cipsi, sağlıklı bir atıştırmalık olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

İNCİR CİPSİ NASIL ÜRETİLİYOR?

1. Yaz aylarında olgunlaşan incirler, kadınlar tarafından dalından toplanarak ince ince kesiliyor.

2. Ardından incir dilimleri temiz bezlerin üzerine serilerek birkaç gün güneşte kurutuluyor.

3. Kurutulan incir cipsleri, kış aylarında tüketilmek üzere cam kavanozlarda muhafaza ediliyor.

"GERÇEKTEN ÇOK LEZZETLİ OLDU"

İncir cipsi yapmayı Aydın’ın Buharkent ilçesinde öğrenen Sarıgöllü Hülya Akkaya, şunları aktarıyor:

"Bu yıl deneme amaçlı başladım. Gerçekten çok lezzetli oldu. Bundan sonraki yıllarda da yapmaya devam edeceğim."

Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İzmir, Bursa ve İstanbul'dan hissedildi
