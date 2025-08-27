Her yıl aynı şey oluyor, bal üreticisi isyan etti: 100 bin lira zararım var!

Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesinin kırsal Hacınınoğlu Mahallesi Engizek Yaylası'nda bal üreticisinin arı kovanlarına ayı saldırdı.

Ayının parçalayarak dağıttığı 10 kovan kullanılamaz hale geldi. Ayının balları yemesiyle üreticinin yaklaşık 100 bin lira zarara uğradığı öğrenildi.

Bal sağım döneminde meydana gelen olayla ilgili bilgi veren arıcı İbrahim Solak, kovanlarının kullanılamaz hale geldiğini, mağduriyet yaşadığını söyledi.

"EMEĞİMİZ HEBA OLDU"

Arıcı Solak, "Şu anda bal sağım dönemindeyiz. 10 kovanım ayı saldırısı nedeniyle telef oldu. Yaklaşık 100 bin lira zararım var. Emeğimiz heba oldu. Her yıl ayı saldırısına uğruyoruz yaylamızda" dedi.