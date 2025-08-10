Herkeste görülen o sorun onu hastanelik etti! 10 yıllık tehlikeden, ameliyatsız kurtuldu

Yaklaşık 10 yıldır gıda intoleransı ve sindirim sorunları yaşayan Ayşe Karabıyık, son bir yılda günlük ishal şikayetleri nedeniyle hayat kalitesinin düştüğünü belirtti. Kolonoskopiden çekinmesi nedeniyle tanı süreci geciken Karabıyık, araştırmalarının ardından hastaneye başvurdu.

Doç. Dr. Binicier ve ekibinin yaptığı kolonoskopide, bağırsağın son kısmında yaklaşık 6 santimetre çapında geniş tabanlı bir polip tespit edildi. Patoloji raporunda, kanser bulgusu olmadığı ancak yüksek kanserleşme riski taşıdığı belirlendi.

"HERKESİN EN AZ BİR KERE KOLONOSKOPİ YAPTIRMASI GEREKİYOR"

Doç. Dr. Binicier, hastaya açık cerrahi yerine endoskopik submukozal diseksiyon yöntemini önerdi. Yaklaşık üç gün önce gerçekleştirilen işlemle kitle tamamen çıkarıldı. "Patoloji sonuçları da temiz gelirse hastamız ameliyat olmadan bu sorunu geride bırakmış olacak" diyen Binicier, 45 yaşından itibaren her bireyin en az bir kez kolonoskopi yaptırmasının önemine dikkat çekti.

Operasyon sonrası hızla iyileşen Karabıyık, "O gece biraz zordu ama her gün daha iyi oldum. 72. saatte neredeyse eski enerjime kavuştum. Kolonoskopiden korkmamak gerektiğini yaşayarak öğrendim" dedi.