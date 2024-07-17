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Hollandalı baron 'Wanted' afişiyle aranıyor: Bulana 300 bin euro ödül!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kara Para Aklama, Uyuşturucu Baronu, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de yaşadığı iddia edilen 'Hollandalı' bir uyuşturucu baronu Edirne cadde ve sokaklarına asılan "wanted/aranıyor" ibaresiyle yazılı afişlerle aranıyor. Afişlerde ayrıca uyuşturucu baronunu bulana 300 bin euro ödül verileceği yazıyor.

Ekiplerin geçtiğimiz aylarda kara para aklayanlara yönelik 5 ilde düzenlediği operasyonun; uyuşturucu baronu olarak Avrupa'nın en çok aranan isimlerinden biri olan ve Hollanda basınının Türkiye'de yaşadığını öne sürdüğü Joseph Johannes Leidekkers'in bağlantılarına yönelik olduğu öğrenildi.

Edirne cadde ve sokaklarına "wanted/aranıyor" ibaresiyle asılan afişlerde uyuşturucu baronunu bulana 300 bin euro ödül verileceği de belirtildi.

Hollandalı baron 'Wanted' afişiyle aranıyor: Bulana 300 bin euro ödül! - 1. Resim

Daha önce yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından para trafiğinin başında, Hollanda ve Belçika tarafından 200 bin dolar ödülle aranan Joseph Johannes Leidekkers'ın olduğu ve Avrupa'da uyuşturucu satışından elde edilen gelirin, Naci Y. üzerinden Türkiye'de aklandığı bilgisine ulaşılmıştı.

Hollandalı baron 'Wanted' afişiyle aranıyor: Bulana 300 bin euro ödül! - 2. Resim

Yurt dışında yaşadığı ve uyuşturucudan elde edilen milyarlarca liralık kara paranın aklanmasında kilit rol aldığı öğrenilen Naci Y. yapılan operasyonda yakalanamadı. Ancak kardeşi gözaltına alınırken, operasyonda çok sayıda kripto telefon da ele geçirildi. Polis ekiplerinin kripto telefonlarla ilgili çalışması devam ediyor.

"BENİM İSTEDİĞİM ARABANIN FİYATI"

Öte yandan Hollanda polisinin geçtiğimiz aylarda Rotterdam ve Antwerp limanları üzerinden kokain kaçakçılığı yaptığı öne sürülen Joseph Johannes Leidekkers'in babasının evine operasyon düzenlendiği 140 bin euro değerinde iki saat ve lüks eşyalar ele geçirildiği öğrenildi. 31 yaşındaki Joseph Johannes Leidekkers'in 68 yaşındaki babasının o operasyonda tutuklandığı ortaya çıkmıştı.

Hollandalı baron 'Wanted' afişiyle aranıyor: Bulana 300 bin euro ödül! - 3. Resim

Şehrin en işlek olan Saraçlar Caddesi'nde asılan afiş vatandaşların dikkatini çekiyor.  Aranıyor afişini gören Metin Barmanbay, "Buraya afiş asmışlar, ödül rakamı da çok iyi 300 bin euro. Benim istediğim arabanın para değeri. Millet buradan kaçmaya çalışıyor, o da burası sınır şehri olduğu için bu afişi buraya asmışlardır" dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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