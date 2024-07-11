İlginç araştırma: Tasarruf eden mutlu oluyor, rahat uyuyor...

Bristol Üniversitesi Kişisel Finans Araştırma Merkezince yapılan çalışmaya göre para biriktirmek hayat kalitesini artırıyor, huzurlu ve rahat uykuya yol açıyor.

İngiltere’de araştırmacılar, düzenli para biriktirmenin insanların rahat ve düzenli uyumasına yardım ettiğini tespit etti. Bristol Üniversitesi Kişisel Finans Araştırma Merkezi tarafından yürütülen araştırmada, tasarruf yapmanın hayat kalitesini artırdığı sonucuna ulaşıldı. Araştırmaya göre tasarruf yapmak kişilerin maddi konularda daha az kaygılı olmasına yol açıyor, borç sıkıntısı yaşamayan bu insanlar beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı oluyor.

DÜZENLİ UYKU ALIŞKANLIĞI SAĞLIYOR

Ufak bir miktar da olsa aylık para biriktirmenin ruh sağlığına olumlu etki ettiği bildirilen araştırmada, tasarrufun insanların stressiz ve rahat uyumasını sağladığı, böylece düzenli uyku alışkanlığı oluşturduğu vurgulandı. “Kenarda param var” düşüncesinin insanları günlük hayatlarında daha iyimser hâle getirdiği belirtilen araştırmada, para biriktiren düşük gelirli insanların, tasarruf yapmayan zenginlerle aynı oranda memnuniyet duyduğuna işaret edildi. Araştırmada, her 10 kişiden 6’sının para biriktirme alışkanlığına sahip olduğu kaydedildi.

ZENGİNLERLE AYNI ORANDA MEMNUNİYET YAŞATIYOR

Araştırmaya göre “Kenarda param var” düşüncesi insanları günlük hayatlarında daha iyimser kılıyor; para biriktiren düşük gelirli insanlar, tasarruf yapmayan zenginlerle aynı oranda memnuniyet yaşıyor.