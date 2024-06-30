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İstanbul'da tedavi görüyordu, Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin torunu dualarla uğurlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da tedavi görüyordu, Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin torunu dualarla uğurlandı

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tedavi gördüğü İstanbul’da perşembe günü hayatını kaybeden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin torunu, Bahçesaray'da defnedildi.

Van’ın Bahçesaray ilçesinde ikamet eden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin oğullarından Muhammed Salih’in kızı, İbrahim Arvas’ın hanımı, Raci Arvas’ın ablası, Fethullah, Necat, Abdülvahid, Mekki ve Akif (Metin) Arvas’ın annesi Şakire Arvas, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Tedavi gördüğü İstanbul’da perşembe günü hayatını kaybeden Şakire Arvas’ın (79) cenazesi, cuma günü Bahçesaray ilçesine getirildi. Merhumenin naaşı, eski Van Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Arvas Mahallesi’ndeki Arvas Tarihî Kabristanı’nda defnedildi

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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