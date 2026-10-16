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Yaşam

İstinat duvarı çöken binanın sakinleri: Deprem zannettik

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dün sağanağın ardından çöken istinat duvarının bulunduğu bölgede incelemeler sürüyor. Olay anında duyduğu gürültü üzerine dışarı çıktığını anlatan bir vatandaş, "Önce deprem mi oldu diye düşündük." dedi.

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde bir siteye bağlı binanın istinat duvarı, dün etkili olan kuvvetli yağışın ardından çöktü.

Duvarın yıkılmasıyla yanındaki elektrik direği de yan yatarken, olayda binadaki dairenin bir bölümü zarar gördü. İstinat duvarının çökmesi ve elektrik direğinin yan yatması, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstinat duvarı çöken binanın sakinleri: Deprem zannettik
Başlık Resmiİstinat duvarı çöken binanın sakinleri: Deprem zannettik

Olayın ardından bugün bölgede yeni görüntüler alınırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

"'DEPREM Mİ OLDU?' DİYE DÜŞÜNDÜK"

Olay sırasında evinde olduğunu belirten Özcan Öz, duyduğu şiddetli gürültünün ardından dışarı çıktığını anlattı. Yakındaki bir sitede ikamet ettiğini söyleyen Öz, "Akşam evimde otururken çok kuvvetli bir gürültü sesi duydum. Önce deprem mi oldu diye düşündük ama bağrışma sesleri duyunca, insanların koştuğunu görünce dışarıya çıktım. Bu sitede kalabalığı gördüm ve istinat duvarının çöktüğünü gördüm." dedi.

İstinat duvarı çöken binanın sakinleri: Deprem zannettik
Başlık Resmiİstinat duvarı çöken binanın sakinleri: Deprem zannettik

Bölgede birkaç gün önce yol ve altyapı çalışması yapıldığını belirten Öz, zeminin yağış nedeniyle ıslandığını ifade ederek istinat duvarının bu nedenle çökmüş olabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Gölcük
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