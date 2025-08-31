Kadıköy'deki yangında ilginç manzara! Her yer yandı, Türk bayrağına bir şey olmadı
İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Bugün sabahın erken saatlerinde Kadıköy'de meydana gelen yangın sırasında ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Alevler binanın 4'üncü katını sararken, aynı katta camda asılı şekilde bulunan Türk bayrağının en ufak bir zarara uğramaması dikkat çekti.
Korkutan yangın, 08.30 sıralarında İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi.
TÜRK BAYRAĞININ YANMAMASI DİKKAT ÇEKTİ
Edinilen bilgiye göre, 1 kişinin yaşadığı daire içerisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm eve sirayet etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde emniyet alırken, itfaiye ekipleri yanan daireye içeriden ve dışarıdan müdahale ederek söndürdü. Yanan daire kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
Yangında tamamen yanan dairede asılı bulunan Türk bayrağı ise alevlerden etkilenmedi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş