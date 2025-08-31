Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Kadıköy'deki yangında ilginç manzara! Her yer yandı, Türk bayrağına bir şey olmadı

Kadıköy'deki yangında ilginç manzara! Her yer yandı, Türk bayrağına bir şey olmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kadıköy, Yangın, Türk Bayrağı, Bağdat Caddesi, Apartman, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bugün sabahın erken saatlerinde Kadıköy'de meydana gelen yangın sırasında ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Alevler binanın 4'üncü katını sararken, aynı katta camda asılı şekilde bulunan Türk bayrağının en ufak bir zarara uğramaması dikkat çekti.

Korkutan yangın, 08.30 sıralarında İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi.

Kadıköy'deki yangında ilginç manzara! Her yer yandı, Türk bayrağına bir şey olmadı - 1. Resim

TÜRK BAYRAĞININ YANMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Edinilen bilgiye göre, 1 kişinin yaşadığı daire içerisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm eve sirayet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde emniyet alırken, itfaiye ekipleri yanan daireye içeriden ve dışarıdan müdahale ederek söndürdü. Yanan daire kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yangında tamamen yanan dairede asılı bulunan Türk bayrağı ise alevlerden etkilenmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Denizli'deki orman yangını 3'üncü gününde! Müdahale sürüyorSakarya Karasu'da sokak ortasında infaz için 'hesap' açtılar! "Aslanlar gibi yapılmış icraat"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bayraktar TB2'nin birebir aynısını yaptılar! 100 bin TL maliyetle 30 günde tamamladılar - YaşamBayraktar TB2'nin birebir aynısını yaptılar!TEM Otoyolu'nda bakım çalışmaları başlıyor! İstanbul yönü trafiğe kapatılacak - YaşamOtoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatılacakAdem Amca'dan Yaren leyleğe veda! Eylül ayını beklemeden gitti - YaşamAdem Amca'dan Yaren leyleğe veda!10 çeyrek, 2 ata ve 1 tam altın buldu, sahibine teslim etti! "Allah böyle insanları eksik etmesin" - Yaşam"Allah böyle insanları eksik etmesin"Enfekte olan 5 kişiden biri hayatını kaybediyor: Et yiyen bakteride can kayıpları arttı! - YaşamEt yiyen bakteri 2 kişiyi daha öldürdü!Tunca Nehri'nde felaketin manzarası: Suyun rengi dahi değişti, vatandaş acil önlem talep etti - YaşamTunca Nehri'nde felaketin manzarası
Sonraki Haber Yükleniyor...