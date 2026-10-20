Kadınlar için yapay zeka ve dijital güçlenme eğitimleri 7 pilot ilde başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turkcell ve KADEM iş birliğinde düzenlenecek eğitimler, 27 Ekim'de Van'da başlayacak, 2027'de diğer illerde de yaygınlaştırılacak.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turkcell ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) iş birliğinde hayata geçirilen “Kadınlar İçin Yapay Zeka ve Dijital Güçlenme Eğitimleri”, 27 Ekim'de Van'da başlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı'nın katılımıyla 17 Eylül'de İstanbul'da düzenlenen iş birliği protokolü imza töreninde tanıtılan programla, kadınların yapay zeka ve güvenli internet alanlarındaki yetkinliklerini artırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda 7 pilot ilde uygulanacak eğitimler, 27 Ekim'de Van'da, 3 Kasım'da İzmir'de, 12 Kasım'da Ankara'da, 1 Aralık'ta Bursa ve Gaziantep'te, 8 Aralık'ta ise Adana ve Samsun'da düzenlenecek. Programın 2027 yılında diğer illerde de yaygınlaştırılması planlanıyor.

Eğitimlerde kadınlara dijital ebeveynlik, akıllı ev yönetimi, dijital güvenlik, ev ekonomisi ve güvenli alışveriş gibi günlük yaşamda doğrudan karşılığı bulunan konularda bilgi verilecek.

Kadınların eğitimlere katılımını kolaylaştırmak amacıyla çocuklarıyla birlikte gelmek isteyen katılımcılara da destek sağlanacak. Eğitim süresince çocuk bakım hizmeti Bakanlık personeli tarafından sunulacak.

Pilot illerde gerçekleştirilecek eğitimlere katılmak isteyen kadınlar https://forms.aile.gov.tr/kadinlar-icin-yapay-zeka-ve-dijital-guclenme-programi-kayit-formu/ üzerinden başvuruda bulunabilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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