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Kahramanmaraş'ta üretiliyor, Avrupalı alıyor! Hem çorbalık hem de çerezlik...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş’ın yoğurt ve kekikli tarhanası cips haline getirilerek Avrupa’ya ihraç ediliyor. İl genelinde yıllık 25 bin ton üretilen bu tarhananın 15 bin tonu iç pazara gönderilirken 10 bin tonu ise yurtdışına ihraç ediliyor. Hem çorbalık hem de çerezlik olarak tüketiliyor, 5 ana maddeden yapılıyor.

Kahramanmaraş’ın coğrafi işaretli tescilli markası tarhana, Türkiye’nin yanı sıra tüm Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor. Önceleri elle klasik şekilde serilen tarhana, teknoloji ve makineleşme sayesinde kentin adeta geçim kaynakları arasında yerini aldı.

Kahramanmaraş'ta üretiliyor, Avrupalı alıyor! Hem çorbalık hem de çerezlik... - 1. Resim

5 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ

5 bin kişinin istihdam edildiği Kahramanmaraş’ta sağlıklı ortamlarda üretilen çorbalık ve çerezlik tarhana yaz kış tüketiliyor. Hem cips, hem sofralık hem de firik olarak üretilen tarhana yurdun dört bir yanına satışa sunulurken, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Ortadoğu ülkelerine de ihracat yapılıyor.

Kahramanmaraş'ta üretiliyor, Avrupalı alıyor! Hem çorbalık hem de çerezlik... - 2. Resim

Çerezlik tarhanayı makine yardımıyla cips haline dönüştüren kentteki tarhanacılar, paketlenen ürünü fırınlanmış, acılı, kremalı, kaymaklı ve bol yoğurtlu gibi seçeneklerle ürünler hazırlıyor.

Kahramanmaraş'ta üretiliyor, Avrupalı alıyor! Hem çorbalık hem de çerezlik... - 3. Resim

10 BİN TONU İSE YURTDIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR

Kent genelinde yıllık 25 bin ton civarında üretilen tarhananın 15 bin tonu iç pazara gönderiliyor, 10 bin tonu ise yurtdışına ihraç ediliyor. Protein yönünden oldukça zengin olan tarhana, yoğurt, dövme, kekik, tuz ve sudan oluşan ana 5 ana maddeden yapılıyor.

Kahramanmaraş'ta üretiliyor, Avrupalı alıyor! Hem çorbalık hem de çerezlik... - 4. Resim

Büyük krom kazanlarda pişirilen tarhana, 1 gün dinlenmeye tabi tutulup ikinci gün makinelerle sergilere alınıp geniş alanlarda güneşe bırakılıyor. Kurutulup paketlenen ve birçok çeşidi üretilen tarhana, Kahramanmaraş’tan tüketiciye sunuluyor.

Kahramanmaraş'ta üretiliyor, Avrupalı alıyor! Hem çorbalık hem de çerezlik... - 5. Resim

FARKLI TATLARLA HAZIRLANIYOR

Tarhana üreticisi Ümmet Güngör, “Tarhana sezonunu açtık. Dağdan topladığımız kekik ve Engizek Dağı’ndan gelen yoğurt ile tarhanamızı en güzel şekilde hazırlıyoruz. Farklı tatlarda hazırladığımız tarhanayı il içi il dışı ve yurt dışına gönderiyoruz” dedi.

Kahramanmaraş'ta üretiliyor, Avrupalı alıyor! Hem çorbalık hem de çerezlik... - 6. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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