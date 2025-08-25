“Kalp pili sadece yaşlılara takılır” sanıyorsanız sanılıyorsunuz! Uzmandan dikkat çeken açıklama

Prof. Dr. Soydinç, "Kalp pili (pacemaker), kalbin yavaşlayan ya da duraksayan atışlarını düzenlemek için vücuda yerleştirilen küçük, elektronik bir cihazdır. Göğüs bölgesine yerleştirilen bu cihaz, kalbe sinyaller göndererek düzenli ritmi yeniden sağlar. Kalp pili sadece yaşlı hastalara takılmaz. Genetik geçişli ritim bozuklukları genç yaşta da kalp durmasına yol açabilir. Bu hastalarda kalp pili hayati önem taşır" dedi.

Prof. Dr. Soydinç, cihaz takıldıktan sonra düzenli kontrollerin aksatılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Son yıllarda geliştirilen kalp pilleri, artık daha küçük boyutlarda üretiliyor, daha uzun ömürlü bataryalara sahip ve uzaktan takip edilebiliyor. Bluetooth destekli modeller, doktorların hastanın kalp ritmini anlık olarak izlemesine imkan tanıyor. Ayrıca kablosuz (leadless) kalp pilleri, klasik modellerin aksine doğrudan kalbin içine yerleştiriliyor. Bu yenilik, enfeksiyon riskini azaltırken iyileşme sürecini de hızlandırıyor. Kalp pili takıldıktan sonra cihazın çalışma performansı düzenli olarak takip edilmeli. Bu, hem tedavi başarısını hem de cihaz ömrünü artırır. Ayrıca MR uyumlu modeller sayesinde, hastalar görüntüleme işlemlerinde de sıkıntı yaşamıyor" ifadelerini kullandı.

"MR UYUMLU MODELLER HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR"