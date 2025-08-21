Vantilatör kullanırken dikkat! Uzmanından uyarı: Kalp krizi riski var

Sidney Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre yaz döneminde yeterli su içmeden serinlemeye çalışmak kalp üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor. Bu nedenle her durumda yeterli su içmek, kanın yoğunluğunu azaltıyor ve kan basıncını dengeliyor. Yüksek tansiyonun kontrol altında tutulması kalp krizi ve felç riskini azaltıyor. Gün içinde yeterli miktarda su tüketimi, kalp krizini önleyici etkilere sahip olabiliyor.

“SICAK HAVALARDA SERİNLERKEN BOL SU İÇİN” UYARISI…

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can, "Yeterli miktarda su içmeden vantilatör kullanımı yaklaşık 39 ila 40 C’ye kadar olan sıcaklıklarda ısıya bağlı termal ve kardiyovasküler zorlanmayı azaltabilir. Daha sıcak şartlarda ise ısı stresini artırabileceğinden vantilatörler kapatılmalıdır. Bunun nedeni çok sıcak havanın vücudu terin soğutabileceğinden daha hızlı ısıtabilmesidir. Daha önceki bilimsel çalışmalar, vantilatörlerin ısıyı ve kalp yorgunluğunu yaklaşık 39 C’ye (102,2 F) kadar azaltabildiğini, ancak sıcaklık 40 C’yi (104 F) geçtiğinde vantilatörleri kapatmanın daha uygun olduğunu göstermiştir. Vantilatör kullanımı yüksek sıcaklıkta vücut terini hızlı soğutabileceğinden, halihazırda sıvı eksikliği varsa dikkatli olunması gerekir. Sıcaklık arttığında vantilatörün önünde oturmayı planlayanların bol su içmesi önemlidir" dedi.

KALBİ RAHATLATIYOR, HİPERTANSİYON RİSKİNİ AZALTIYOR

Su içmenin kalp sağlığı üzerinde pek çok faydası olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can, "Yeterli su tüketimi kanın daha akıcı hale gelmesini sağlar. Bu da kan dolaşımını kolaylaştırır ve kalbin kan pompalama işini daha az zorlanarak yapmasına yardımcı olur. Kalp daha az enerji harcar ve aşırı yüklenmeden korunmuş olur. Susuz kalmak, kanın daha yoğun hale gelmesine neden olabilir. Bu durum kan basıncını artırabilir ve hipertansiyon riskini yükseltebilir. Yeterli su içmek, kanın yoğunluğunu azaltır ve kan basıncını dengeler. Yüksek tansiyonun kontrol altında tutulması kalp krizi ve felç riskini azaltır" ifadelerini kullandı.

SUYUN KALP KRİZİNİ ÖNLEYİCİ ETKİSİ VAR

"Gün içinde yeterli miktarda su tüketimi, kalp krizini önleyici etkilere sahiptir" diyen Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can, "Araştırmalar düzenli su içen kişilerin kalp krizi geçirme riskinin, yeterince su tüketmeyenlere göre daha düşük olduğunu göstermektedir. Vücudun susuz kalması damarların sertleşmesine ve kan pıhtılaşma riskinin artmasına neden olabilir. Kalbin düzenli bir ritimde atabilmesi için elektrolit dengesine ihtiyaç vardır. Su bu dengenin korunmasına yardımcı olur ve kalbin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Yetersiz su tüketimi potasyum ve sodyum gibi elektrolitlerin dengesini bozabilir, bu da düzensiz kalp atışlarına yol açabilir" şeklinde konuştu.

BÖBREK VE KALP SAĞLIĞI İÇİN HAYATİ…

Böbreklerin vücuttaki sıvı dengesini korumak için hayati organlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can, "Böbrekler aynı zamanda kalp sağlığı ile doğrudan ilişkilidir. Yeterince su içmek böbreklerin düzgün çalışmasına yardımcı olur ve bu da kalbin iş yükünü azaltır. Bunun yanında terleme vücuttaki sıvı miktarını azaltabilir, bu da kan hacmini düşürerek dehidratasyona yol açabilir. Bu durum vücudun serinleme yeteneğini etkileyebilir ve kalpte zorlanmaya neden olabilir. Vücut aldığından daha fazla sıvı kaybettiğinde normal işlevlerini yerine getirmek için yeterli suya veya diğer sıvılara sahip olmayabilir. Herkes susuz kalabilir ve bu durum yaş, kronik rahatsızlıklar veya iş ya da egzersiz gibi açık hava aktiviteleri nedeniyle daha fazla risk altında olan kişilerde ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle sıcak havalarda su tüketimine dikkat edilmelidir" dedi.