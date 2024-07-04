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Haberler > Yaşam > Karıncalar ameliyat yapıyor!

Karıncalar ameliyat yapıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Karıncalar ameliyat yapıyor!
Karınca, Deney, Tedavi, Haber

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsviçreli bilim adamları, uyluk kemiğinden yaralanan karıncaların bacağının, yuvadaki diğer karıncalar tarafından ısırılarak ampute edildiğini gözlemledi.

Deneyde kaval kemiğinden yaralanan 24 karınca- dan hiçbirine yuvadaki diğer karıncalar ta- rafından ampütasyon uygulanmadığı bil- dirilen araştırmada, uyluk kemiğinden yaralanan 24 karıncadan 21’ne ise bunun uygulandığı ifade edildi.

TEDAVİ EDİLENLER HAYATTA KALDI

Araştırmada, ampute edilmeyen 3 karıncanın öldüğü, “tedavi uygulanan” 21 karıncanın ise hayatta kaldığı gözlendi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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