Karıncalar ameliyat yapıyor!

İsviçreli bilim adamları, uyluk kemiğinden yaralanan karıncaların bacağının, yuvadaki diğer karıncalar tarafından ısırılarak ampute edildiğini gözlemledi.

Deneyde kaval kemiğinden yaralanan 24 karınca- dan hiçbirine yuvadaki diğer karıncalar ta- rafından ampütasyon uygulanmadığı bil- dirilen araştırmada, uyluk kemiğinden yaralanan 24 karıncadan 21’ne ise bunun uygulandığı ifade edildi.

TEDAVİ EDİLENLER HAYATTA KALDI

Araştırmada, ampute edilmeyen 3 karıncanın öldüğü, “tedavi uygulanan” 21 karıncanın ise hayatta kaldığı gözlendi.