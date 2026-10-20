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Yaşam

Kentte trafiği rahatlatacak proje! 585 metre uzunluğunda, on binlerce kazık çakıldı

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Trabzon’da Değirmendere Tüneli ile Karadeniz Sahil Yolu’nu birbirine bağlayacak Değirmendere Viyadüğünde son aşamaya gelindi. 585 metre uzunluğundaki körpü ve viyadükte on binlerce kazık kullanılıyor.

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Trabzon’da yapımı bitme aşamasına gelen Değirmendere Tüneli ile Karadeniz Sahil Yolu arasındaki ulaşımı sağlayacak proje kapsamında inşa edilen Değirmendere viyadüğünde çalışmalar sürüyor.

585 METRE UZUNLUĞUNDA

İnşaatın geldiği aşamada viyadükler belirgin şekilde yükselirken, projenin genel silueti de ortaya çıkmaya başladı. Toplam 585 metre uzunluğundaki ana köprü ile 697 metre uzunluğundaki kol bağlantılarından oluşan Değirmendere viyadüğünde fore kazık ve plastik kazık imalatlarında sona gelindi.

Kentte trafiği rahatlatacak proje! 585 metre uzunluğunda, on binlerce kazık çakıldı
Başlık ResmiKentte trafiği rahatlatacak proje! 585 metre uzunluğunda, on binlerce kazık çakıldı

O BİNLERCE KAZIK ÇAKILDI

Proje kapsamında 721 adet olmak üzere toplam 13 bin 520 metre uzunluğunda fore kazık ile 750 adet ve toplam 15 bin 176 metre uzunluğunda plastik kazık imalatı gerçekleştirildi.

Kentte trafiği rahatlatacak proje! 585 metre uzunluğunda, on binlerce kazık çakıldı
Başlık ResmiKentte trafiği rahatlatacak proje! 585 metre uzunluğunda, on binlerce kazık çakıldı

SAHİL YOLUNA DOĞRUDAN BAĞLANACAK

Proje kapsamında Sahil (Liman) Kavşağı’nın oluşturulması için gerekli tahkimat ve anifer blok imalatları da aralıksız devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla Değirmendere ve Maçka Kavşağı’ndaki trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. Ayrıca Maçka Vadisi’nden güney yönünden gelen trafiğin tünel ve viyadükler aracılığıyla doğrudan Karadeniz Sahil Yolu’na ulaştırılması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşımın daha akıcı hale gelmesi amaçlanıyor.

Kentte trafiği rahatlatacak proje! 585 metre uzunluğunda, on binlerce kazık çakıldı
Başlık ResmiKentte trafiği rahatlatacak proje! 585 metre uzunluğunda, on binlerce kazık çakıldı
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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