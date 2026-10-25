Kayseri’de kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin sürücüsü ve yanındaki yolcu uyuyakaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araçta sızan ikiliyi güçlükle uyandırdı. Yapılan kontrolde sürücünün 1,84 promil alkollü olduğu belirlenerek 25 bin TL ceza kesildi ve ehliyetine 6 ay el konuldu.

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Çevredeki vatandaşları şaşkına çeviren olay, Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaşandı. Yakut Mahallesi Kadir Has Caddesi’nde kırmızı ışıkta duran aracın sürücüsü F.C. ile yolcu C.Ö.’nün uzun süre uyanmaması üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Kırmızı ışıkta uyuyakalan sürücüden pes dedirten sözler! Mesleğini söyleyip polisleri tehdit etti

Olay yerine gelen ekipler, araçta uyuyakalan iki kişiyi güçlükle uyandırdı. Şahıslar ayakta durmakta zorluk çekerken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrollerde, F.C.'nin 1,84 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kırmızı ışıkta uyuyakalan sürücüden pes dedirten sözler! Mesleğini söyleyip polisleri tehdit etti

'DOKTORUM' DİYEREK TEHDİT ETTİ

Sürücüye "alkollü araç kullanmak" suçundan 25 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Doktor olduğunu söyleyen F.C., alkollü direksiyon başına geçmesine rağmen görevini yapan polis memuruna kendisine yapılan işlem nedeniyle araç kullanamayacağı bir durum oluşursa, sıkıntı çıkaracağını söyledi.

Kırmızı ışıkta uyuyakalan sürücüden pes dedirten sözler! Mesleğini söyleyip polisleri tehdit etti

F.C. hakkında 1,00 promilin üzerinde alkollü olması nedeniyle ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı. Alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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