Hatay’da eşinin doğum yaptığı özel hastane odasındaki klimanın arızalı olması üzerine odaya vantilatör konulmasına tepki gösteren Hikmet Karaoğlan, başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Tüketici Hakem Heyeti’nin 46 bin 400 TL’nin iadesine karar vermesinin ardından hastanenin açtığı dava da reddedildi. Karaoğlan, kendisine gülenlere mahkeme kararıyla cevap vereceğini söyledi.

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Hatay’da yaşayan Hikmet Karaoğlan’ın, eşinin doğum yaptığı hastanede yaşadığı vantilatör krizi yargıya taşındı. Hastane odasındaki klimanın arızalı olduğu söylenerek odaya vantilatör yerleştirilmesine tepki gösteren Karaoğlan, ödediği 46 bin 400 TL’nin iadesi için başvuru yaptı. Tüketici Hakem Heyeti’nin aileyi haklı bulması üzerine hastane tarafından açılan karşı dava da sonuçlandı.

Antakya ilçesinde yaşayan Hikmet Karaoğlan'ın eşi 23 Ağustos 2025 tarihinde Özel Mozaik Hastanesi'nde doğum yapmıştı. Başarılı geçen doğum sonrası Özel Mozaik Hastanesi'nde 1321 numaralı odaya yerleştirilen anne ve evladının kalacakları odanın klimasının arızalı olduğu söylenerek vantilatör verilmişti.

Hastanedeki 'vantilatör' krizini mahkemeye taşıyan vatandaş haklı çıktı: Bana gülenler olmuştu

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ VE SGK İNCELEME BAŞLATTI

Yaşananlara tepki gösteren ve o anları kayıt altına alan Karaoğlan'ın görüntüleri üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu ve Tüketici Hakem Heyeti inceleme başlatmıştı. Yapılan araştırmalar sonrası Tüketici Hakem Heyeti tarafından Özel Mozaik Hastanesi kusurlu bulundu ve Karaoğlan ailesinden alınan 46 bin 400 TL'nin iade edilmesine karar verildi.

Hastanedeki 'vantilatör' krizini mahkemeye taşıyan vatandaş haklı çıktı: Bana gülenler olmuştu

Kararın ardından Karaoğlan’a Özel Mozaik Hastanesi tarafından Hatay 2. Tüketici Mahkemesi’nde karşı dava açıldı. Doğum ücreti olan 46 bin 400 TL’yi birkaç ay önce iade alan Karaoğlan, Özel Mozaik Hastanesiyle girdiği hukuk mücadelesini de kazandı. Hastanenin açtığı davanın reddine karar veren mahkeme Karaoğlan’ı haklı buldu. Karaoğlan, herkesin hakkını araması gerektiğini belirterek Adalet Bakanlığına ve Tüketici Hakem Heyetine teşekkür etti.

"ÖDEDİĞİMİZ PARA KARŞILIĞINDA VANTİLATÖR KOYDULAR"

Dalga konusu olan vantilatör davasında hakkını arayarak kazanan Hikmet Karaoğlan, "Yaklaşık bir yıl önce eşim Özel Mozaik Hastanesi’nde doğum yapmıştı. Hastanede kaldığımız odada, ödediğimiz paranın karşılığında bize bir vantilatör koymuşlardı. Ben de bu duruma tepki gösterdim ve hakkımı aramak için SGK’ya başvuruda bulundum. Sonunda haklılığımı ortaya koyarak ödediğim ücretin iadesini talep ettim ve paramı geri aldım." şeklinde konuştu.

Hastanedeki 'vantilatör' krizini mahkemeye taşıyan vatandaş haklı çıktı: Bana gülenler olmuştu

"HAKLILIĞIMIZ ORTAYA ÇIKTI"

Özel Mozaik Hastanesi tarafından kendisine dava açıldığını belirten Karaoğlan, "Avukatımla birlikte yürüttüğümüz hukuk mücadelesini çok şükür kazandım. Dava sonuçlandı ve mahkeme hastanenin açtığı davanın reddine karar verdi. Böylece hukuk mücadelemizde de haklılığımız ortaya çıktı." dedi.

Hastanedeki 'vantilatör' krizini mahkemeye taşıyan vatandaş haklı çıktı: Bana gülenler olmuştu

"50 DERECE SICAKTA HASTANE ODASINA VANTİLATÖR KONULMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

Bu süreçte bazı kişilerin kendisiyle dalga geçtiğini öne süren Karaoğlan, "Ben hakkımı aradım. Ödediğim paranın iadesini yaklaşık altı ay önce almıştım. Bundan yaklaşık bir hafta önce de mahkemeyi kazandım. Herkese tavsiyem, böyle durumlarda hakkınızı sonuna kadar aramanızdır. Bir lira bile olsa hakkınızı kimseye yedirmeyin. Devletimize, Adalet Bakanlığımıza ve Tüketici Hakem Heyetine teşekkür ediyorum. Adalet bir kez daha yerini buldu. Temennim, herkesin hakkını araması ve hakkını yedirmemesidir. Özel Mozaik Hastanesine de tavsiyem, alınan ücretin karşılığında uygun hizmet sunmalarıdır. Hava sıcaklığının 50 dereceye yaklaştığı bir dönemde hastane odasına vantilatör konulmasını doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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