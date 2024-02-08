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    • Kızıl Gezegen Mars'ta Türkiye izi! Vadi ismini bu nehrimizden alıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Mashable
    - Güncelleme:
    Kızıl Gezegen Mars&#039;ta Türkiye izi! Vadi ismini bu nehrimizden alıyor
    NASA, MARS, UZAY ARACI, GEDİZ, VADİ, Haber

    Yaşam Haberleri  / Mashable

    NASA'nın Mars'ta 12 yıla yakın görev yapan aracı Curiosity, Kızıl gezenin güneyinde bulunan Gediz Vallis Ridge bölgesinde keşfe çıktı. Vadinin ismi size tanıdık gelebilir. Bilim insanları bu bölgeye, Dünya'ya olan benzerliğinden dolayı Gediz Nehri'nin ismini vermiş.

    Mars'taki bu bölge adını ülkemizdeki Gediz Nehri'nden alıyor. Bilim insanları gezegenlerdeki yeryüzü şekillerini isimlendirirken Dünya'da bulunan yerlerden esinleniyor.  

    MARS'TA GEDİZ VE SAKARYA VADİSİ

    Kızıl gezegende de "Gediz" ve "Sakarya" adından vadiler bulunuyor. "Vallis" ismi ise Mars'ta bulunan eski nehir yataklarının oluşturduğu vadilere verilen isim. 

    DÜNYA'YA ÇOK BENZİYOR

    Gediz Vadisi, özellikle Mars'ta bir zamanlar ıslak, sıcak ve Dünya'ya benzer olduğu yönünde kanıt arayan gezegenbilimciler için de ilgi çeken bir bölge. Çok eski ve hızlı hareket eden toprak kaymalarının çamuru ve devasa kayaları dağdan aşağı yolladığı düşünülüyor. Aradan geçen milyonlarca yılda, güçlü Mars rüzgarlarının da bu birikintiyi düzleştirdiği ve sırtları oluşturduğu da tahminler arasında.

    Curiosity aracı ve bilim insanları bu görevle, bu sırtın nasıl oluştuğunu ve daha sonra nasıl aşınarak bugünkü halini aldığını anlamak ve bu süreci değerlendirmeyi planlanıyor.

    Kızıl Gezegen Mars'ta Türkiye izi! Vadi ismini bu nehrimizden alıyor

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Mashable
    NASAMARSUZAY ARACIGEDİZVADİ
    Haberler > Yaşam > Kızıl Gezegen Mars'ta Türkiye izi! Vadi ismini bu nehrimizden alıyor
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