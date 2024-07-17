Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 tır ile 1 kamyonet birbirine girdi! Yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 2 tır ile 1 kamyonet birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara otoyolunda panik! Yolda giderken bir anda alevlere teslim oldu

Kuzey Marmara otoyolunda panik! Yolda giderken bir anda alevlere teslim oldu

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti, Beykoz mevkiinde saat 20.00 sıralarında zincirleme bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tır, önüne aniden bir otomobilin kırması sonucu ani fren yaptı. Fren yapmasıyla birlikte arkasındaki Murat Y. hakimiyetindeki tır duramayıp arkadan çarptı. Kazayı fark edemeyen Bahri T. hakimiyetindeki kamyonet ise kaza yapan tırlara arkadan çarptı.

Kazada tırı kullanan Murat Y. hafif şekilde yaralanırken, kamyonet şoförü Bahri T. ve yanındaki yolcu Selim H. ise araçta sıkıştı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ZİRCİRLEME KAZADA 3 YARALI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan Bahri T. ve Selim H.'yi çıkararak ambulans ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazanın ardından yaralılara yardım eden Murat Öztaş, "İlk müdahaleyi biz yaptık. 3 yaralı var. Biz görmedik kaza oldu, 2-3 dakika sonra müdahale ettik. Direksiyon başındaki ağır yaralı" ifadelerini kullandı.