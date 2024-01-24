Lavaboya düşen alyans tam 20 yıl sonra geldi

24 Ocak 2024 09:38 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 09:41

Kanalizasyon temizliği çalışması yürüten belediye ekipleri, atık çamurunda bir yüzük buldu. Yüzüğün içinde yazan ‘Osman Kurt’ isminden yola çıkarak sahibini arayan işçiler, geçen hafta amaçlarına ulaştı.

20 SENE ÖNCE KAYBOLAN YÜZÜĞÜ BULUNDU

Kendisini arayan işçilere inanmayan Osman Kurt, yüzüğü istemedi. Bunun üzerine işçiler yüzüğü satarak aldıkları parayı ihtiyaç sahibi bir aileye verdiler. Osman Kurt, daha sonra yaşadıklarını anlattığı eşi Sibel Kurt’un ısrarı üzerine yüzüğün satıldığı kuyumcuya gitti. Yüzüğü inceleyen Osman Kurt, elindekinin 20 yıl önce kaybolan yüzük olduğunu anladı.

YÜZÜĞÜ SATIP PARAYI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERDİLER

Yüzüğün sahibi Sibel Kurt “Takıyorum şu anda. Yüzüğümü çamaşır suyuyla iyice temizledim. Manevi değeri var. İçinde ismimiz ve nişan tarihimiz yazılı, bizim olduğu öyle kesin belirlendi” dedi. Osman Kurt da “İnsan değişik duygulara kapılıyor. Küçük bir yüzük, 20 sene sonra yeniden hanımın parmağına taktık” diye konuştu. Belediye işçisi Sezer Kaleli, yüzüğü satıp parasını ihtiyaç sahibi bir aileye verdiklerini söyledi.