Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Yaşam

Mahallede herkesin soyadı aynı! Çareyi baba isimleri ve ikinci isimlerde buldular

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Hatay Reyhanlı'ya bağlı Karacanlık Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 200 kişinin 'Öztoprak' soyadını taşıması dikkat çekiyor. Bölgede soyadından dolayı yaşanan karışıklıkların önüne geçmek isteyen mahalle sakinleri, çareyi 'baba isimleri ile ikinci isimleri' kullanmakta buldu. Mahallede faturaların da bazı zamanlar karışabildiği dile getirildi.

Kaydet
|

Hatay'da Reyhanlı ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan Karacanlık Mahallesi'nde yaklaşık 200 vatandaş yaşıyor. Depremden önce 150 hane yaşarken depremden sonra nüfusu azalan Karacanlık Mahallesi’ni ön plana çıkaran ise mahallede yaşayan herkesin soy isminin 'Öztoprak' olması.

Mahallede herkesin soyadı aynı! Çareyi baba isimleri ve ikinci isimlerde buldular
Başlık ResmiMahallede herkesin soyadı aynı! Çareyi baba isimleri ve ikinci isimlerde buldular

İki dededen oluşan mahallede yaşayan vatandaşlar, birbirini tanımakta ikinci isim veya baba isimlerini kullanıyor. Mahallede yaşayan aileler, isim karışıklığı olmaması için çocuklarına iki isim veya ‘Efnan’ ve ‘Arya’ gibi isimler konuluyor. Resmi işlemlerde karışıklığın önüne geçen ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının hayata girmesi olmuş. Mahallede imam ve öğretmen başta olmak üzere kamu görevlileri hariç herkesin soy isminin aynı olması ilk kez mahalleye gelenleri de şaşırtıyor.

Mahallede herkesin soyadı aynı! Çareyi baba isimleri ve ikinci isimlerde buldular
Başlık ResmiMahallede herkesin soyadı aynı! Çareyi baba isimleri ve ikinci isimlerde buldular

"ÇOCUKLARIMIZA İKİNCİ İSİM VERMEK ZORUNDA KALIYORUZ"

Karacan ağaçlarından ismini alan Karacanlık Mahallesi’nde herkesin soyadının ‘Öztoprak’ olduğunu ifade eden muhtar Ali Öztoprak, "Karacanlık Mahallemiz, 1950'li yıllardan bugüne kadar ikamet ettiğimiz mahallemiz, köyümüzdür. Burada iki dededen gelen ve Öztoprak soyadını taşıyan aileler yaşıyor. Mahallemizin adı da geçmişte burada çok sayıda bulunan karacan ağaçlarından geliyor. Bu ağaçlardan dolayı Karacanlık adıyla anılan bir mahallemiz var. Bazen isim karışıkları yaşanıyor. Buna çözüm olarak çocuklarımıza ikinci isim vermek zorunda kalıyoruz. Ahmet Mustafa, Mehmet Mustafa, Efnan, Arya gibi isimler kullanıyoruz. Daha önce burada yerleşim vardı. Mahallemizde yaşayanların bir kısmı akrabalarımızdı. Depremden sonra Reyhanlı, Antakya ve Kırıkhan gibi ilçelere göç ettiler. Daha önce burada yaklaşık 150 haneye yakın bir yerleşim vardı. Depremin verdiği tahribattan sonra mahallemizde ciddi bir küçülme yaşandı. Kimlik meselesi bizim yaşımıza kadar bir sorundu. Bizim yaşıtımızdan sonra bu sorun azalmaya başladı. Ancak daha önce burada bu sıkıntı çok yaşandı, çok görüldü. Mahallemizde cami imamımız ve okul müdürümüz dışında, Karacanlık merkezdeki 17 sokakta ikamet edenlerin tamamı Öztoprak soyadını taşıyor" dedi.

Mahallede herkesin soyadı aynı! Çareyi baba isimleri ve ikinci isimlerde buldular
Başlık ResmiMahallede herkesin soyadı aynı! Çareyi baba isimleri ve ikinci isimlerde buldular
ÖNERİLEN HABERLER
İstanbul, Karadeniz
YAŞAM

İstanbul, Karadeniz'i geride bıraktı! Yıllık yağışın 3'te 1'i tek günde düştü

"BAZEN BAŞKASININ FATURASINI BEN ÖDÜYORUM"

Herkesin soyadının ‘Öztoprak’ olmasıyla bazen akrabaların faturalarını ödediklerini söyleyen Ahmet Öztoprak, "Burası Karacanlık Mahallesi'nin merkezi. Aşağı yukarı 180-185 kişilik bir nüfusa sahibiz. İki dededen geliyoruz; biri Hasan, diğeri Tahir. Bu iki dededen gelen ailelerin tamamı Öztoprak soyadını taşıyor. Şimdiye kadar aramızda başka bir soyadı olmadı. İsim benzerliklerinden dolayı tabii ki karışıklıklar yaşanıyor. Bazen başkasının faturasını ben ödüyorum, bazen de benim faturamı başkası ödüyor. Kendi aramızda anlaşıp sonradan hesaplaşıyoruz. Örneğin, Ahmet Öztoprak isminde başka biri oluyor. Fatura bana geliyor, ben de T.C. kimlik numarasına bakmadan gidip ödüyorum. O da aynı şekilde benim faturamı ödeyebiliyor. Daha sonra faturalar karşılaştırıldığında kimin ne kadar ödeme yaptığı ortaya çıkıyor. E-Devlet üzerinden kontrol ediyorum; bakıyorum, fazla ödeme yapmışım ya da benim faturam daha düşük çıkmış. Sonra birbirimizle karşılaştırıp kimin faturasını ödediğimizi anlıyoruz. Bazen amcamın çocuğunun faturası çıkıyor, bizimki çıkmıyor. Bizde Ahmet Halit oğlu, Yakup Halit oğlu, Ali Ömer oğlu, Mehmet Hasan oğlu gibi farklı isimlendirmeler kullanılıyor. Lakap yerine daha çok kişinin babasının adıyla anılması söz konusu. Arapça isimlendirmeler de kullanılıyor. Örneğin Ahmet Alkali, Yakup Alkali gibi isimlerle birbirimizi ayırt ediyoruz. Bazen biri gelip belli bir kişiyi soruyor. Biz de o kişinin bizim mahallemizde yaşamadığını söylüyoruz. Çünkü aynı soyadı taşıyanlar başka mahallelerde de bulunabiliyor. Burası ise tamamen Öztoprak ailesinden oluşan bir mahalle" ifadelerini kullandı.

Mahallede herkesin soyadı aynı! Çareyi baba isimleri ve ikinci isimlerde buldular
Başlık ResmiMahallede herkesin soyadı aynı! Çareyi baba isimleri ve ikinci isimlerde buldular
Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.