Mahalledeki kötü koku ihbarından ceset çıktı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Ağustos 2024 17:09 - Güncelleme: 8 Ağustos 2024 17:19 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de Çivril ilçesindeki mahallede kötü koku şikayeti üzerine adrese giden ekipler bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Cesedin kimliği ve ölüm nedeni otopsinin ardından kesinlik kazanacak.