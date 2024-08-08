Mahalledeki kötü koku ihbarından ceset çıktı
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Denizli'de Çivril ilçesindeki mahallede kötü koku şikayeti üzerine adrese giden ekipler bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Cesedin kimliği ve ölüm nedeni otopsinin ardından kesinlik kazanacak.
Korkunç olay Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinin bir evden gelen kötü kokuyu şikayet etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Adrese gelen jandarma ekipleri eve girdikleri sırada bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Muhammet Başkaya’ya ait olduğu değerlendirilen cenaze otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.
Hayatını kaybeden kişinin kimliği ve ölüm nedeninin ise otopsinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı